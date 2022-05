Waffeln, Spiele und Innovationen

Von Paul Körner

Dielheim. Besser hätten die äußeren Bedingungen zum Dielheimer Familienfest am vergangenen Sonntag nicht sein können. Eingeladen hatte der Gewerbeverein um seine erste Vorsitzende Sabine Rekort. Sie freute sich bei der Begrüßung zusammen mit Bürgermeister Thomas Glasbrenner, wieder eine solche Veranstaltung präsentieren zu können.

Klein, aber fein, so erlebten die zahlreichen Besucher das Event in der Ortsmitte. Direkt setzte ein munteres Treiben auf dem Fest- und Ausstellungsgelände ein. Das Kinderprogramm mit dem Spielebus zog die Kids in ihren Bann, während im Mal-Atelier von Sunghee Lee das Kneten dominierte. Zum anspruchsvollen Spiel bei einer Runde Schach lud der Schachclub Dielheim, während der Musikverein den Interessierten einen Einblick in die Instrumentenausbildung gab. Soziale Organisationen wie der Sozialverband VDK und ein Pflegedienst nutzten die Gunst der Stunde, um den Besuchern ihre Dienstleistungen und Programme näherzubringen.

Dem Thema mobiles Reisen oder Outdoor-Urlaub stand eine große, stets gut frequentierte Ausstellungsfläche zur Verfügung. Auch innovative Projekte der alteingesessenen Firma Draht Mayr in Dielheim wurden vorgestellt. Diese hatte eine neuartige Fahrrad-Aufbewahrung gezeigt, welcher in Anbetracht des stetig steigenden Fahrradverkehrs, verbunden mit erhöhten Platz- und Parkbedarf, eine zukunftsweisende Bedeutung zu kommt. Hier wird bald mit einer Zertifizierung durch den ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) gerechnet.

Andere Dielheimer "Eigengewächse" kredenzte das Weingut "Goldene Gans". Ein frisch gezapftes Pils am Getränkeausschank hatte man auch schon lange vermisst, dagegen waren an der Theke des Eckertsberg-Kindergartens die frischen Waffeln und der selbstgebackene Kuchen der Renner. Die Besucher ließen es sich bei lang vermissten Begegnungen gut gehen und lauschten den Klängen des brasilianischen Duos Zelia Fonseca und Angela Frontera sowie der regional bekannten Sängerin Tine Groß.