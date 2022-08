Für sinnvoll hielt Glasbrenner auch "ein spürbares Signal: ,Mach langsam!’", sprich: ein anderes Material als Asphalt. Jedoch klingelten bei manchen Gemeinderäten die Alarmglocken, als er von Pflastersteinen sprach. So meinte Klaus Eberle (CDU) prompt: Pflaster sei im Unterhalt teuer, es werde locker und wellig, wenn ständig Autos darüber fahren, da hätte man schnell "Stolperfallen", befürchtete er. So plädierte er für farbige Markierungen. Zudem war Eberle dafür, die Schulkinder auf dem Rad ebenfalls abzubremsen, ehe sie die Querstraße erreichen, beispielsweise durch versetzt angebrachte Bügel.

Im Fall von Rauenberger und Querstraße lautete der Vorschlag, eine Querung für alle anzulegen, die in Richtung Leimbachtalschule wollen, und den Einmündungsbereich der Querstraße zu verengen. Momentan könne man von der Rauenberger Straße sehr zügig in die Querstraße einbiegen, so Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Das könnte beispielsweise ein Fahrbahnteiler hemmen, meinte er – einer, der hoch genug sei, damit Autos nicht einfach drüberfahren können, und eventuell begrünt werde, ergänzte er auf Nachfrage. In diesem Zusammenhang sollte der Querungsbereich auch barrierefrei gestaltet werden.

Dielheim. Da die Gemeinde ohnehin schon dabei ist, kann sie es auch gleich richtig machen: Der Meinung waren die Verwaltung und der Gemeinderat bei einer Enthaltung im Fall der Kreuzung von Querstraße und Rauenberger Straße in Dielheim . Nach einem Wasserrohrbruch in der Querstraße war die Fahrbahndecke aufgemacht worden und man wollte es nach Abschluss der Leitungsreparaturen nicht bei einer einfachen Wiederherstellung des Belags belassen.

Von Sebastian Lerche

Man hatte nämlich die Anregungen aus dem "Fußverkehrs-Check" im Hinterkopf: Im letzten Jahr hatte sich die Gemeinde mit Fachleuten und der Bürgerschaft auf die Suche nach Möglichkeiten begeben, die Straßen und Wege sicherer und attraktiver für die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu machen. Da ging es unter anderem um die Frage von Querungen, um bündige Wegebeziehungen zu Schule, Läden, Gaststätten, Rathaus oder anderen stark frequentierten Punkten, darum, den motorisierten Verkehr zu verlangsamen und die Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und -fahrer für die Menschen zu Fuß zu erhöhen.

Gegen Gustav Trumps Einwand zur Höhe des Fahrbahnteilers stellte Ordnungsamtsleiter Uwe Bender die Sicherheit: Größere Autos oder LKW müssten nicht darüber hinwegfahren können, "wir machen das für die Kinder, nicht für LKW". Trump war außerdem wegen des Pflegeaufwands gegen eine Begrünung des Fahrbahnteilers. Bei so einer kleinen Fläche, erwiderte der Bürgermeister, hielte sich der Aufwand in Grenzen, "auf die kommt es nicht an".

Trump wollte auch sichergehen, dass an der Kreuzung keine weiteren Bauarbeiten anstehen, nicht, dass man sie jetzt aufwendig umgestalte, nur um dann alles für Kanalreparaturen wieder aufzureißen. Da konnte Bauamtsleiter Alexander Wenning beruhigen: Nur die Wasserleitungen müssten jetzt repariert werden, "die Kanäle sind unproblematisch".

"Mehr Sicherheit stimmen wir gerne zu", dachte auch Josef Blum (SPD) an die Schulkinder sowie Fußgängerinnen und Fußgänger. Ihnen zuliebe war er aber auch gegen Pflaster, "das ist in so einer Kurve höheren Belastungen ausgesetzt, das gibt Stolperfallen".

Ute Sendner (BürgerInnen) war "hin- und hergerissen": Selbstverständlich wolle sie mehr Sicherheit, aber statt einer Insel habe sie sich eigentlich eine Ausdehnung des vorhandenen Pflanzbeets vorgestellt. Bauamtsleiter Wenning gab zu bedenken, dass dann der Verkehr immer noch schnell herumfahren könnte. Dann sei da die "Schleppkurve" zu beachten, der Platz, den größere Fahrzeuge, etwa Rettungskräfte, beim Abbiegen hier benötigten.

Auf Tobias Dörres (CDU) Nachfrage erklärte Wenning, dass Bremsschwellen oder andere Hürden zur Verkehrsverlangsamung an dieser Stelle schwierig seien, das passe nicht zu den rechtlichen Normen. Markus Knopf (CDU) hätte das Ganze lieber im Technik-Ausschuss vorberaten und genauere Pläne gehabt.

Der Bürgermeister wollte aber nicht warten: "Das Loch ist offen." Man einigte sich schließlich mehrheitlich auf einen annähernd dreieckigen Fahrbahnteiler und farbigen Asphalt im Einmündungsbereich, sodass klar ersichtlich bleibe, dass die Rauenberger Straße vorfahrtsberechtigt ist.