Die Tochter, eher ein Mauerblümchen, rastet aus, als sie merkt, dass ihre Mutter keinerlei Trauer empfindet und zielstrebig ihr Museums-Projekt weiterverfolgt. Außerdem kann sie sich nicht vorstellen, dass ihr Vater die amourösen Abenteuer seiner Romangestalten selbst erlebt hat. Obwohl sie sich in den Hausgast Kurt Jänner verliebt hat, bleibt sie ihm gegenüber wachsam. Denn aus seinen Erzählungen schließt sie, dass er mit einer

Dielheim. Der berühmte Schriftsteller Dominik Oltmann wird in seinem Arbeitszimmer mit einem Kissen erstickt. Die örtliche Polizei kann den Mord nicht aufklären und weder sein Tagebuch noch die Fanpost sind zu finden, die eventuell Hinweise auf den Mörder geben könnten. Darum dreht sich das Stück "Kleine Morde" von Susanne Thommes, das unter der Regie von Ayleen Grün im Bahnhof in Dielheim zu sehen ist.

Von Anton Ottmann

Die Tochter, eher ein Mauerblümchen, rastet aus, als sie merkt, dass ihre Mutter keinerlei Trauer empfindet und zielstrebig ihr Museums-Projekt weiterverfolgt. Außerdem kann sie sich nicht vorstellen, dass ihr Vater die amourösen Abenteuer seiner Romangestalten selbst erlebt hat. Obwohl sie sich in den Hausgast Kurt Jänner verliebt hat, bleibt sie ihm gegenüber wachsam. Denn aus seinen Erzählungen schließt sie, dass er mit einer ehemaligen Liebschaft des Vaters liiert war, die sich das Leben nahm, so wie es in Oltmanns Erstlingswerk "Ophelia" beschrieben ist.

Hat es der schüchterne und introvertierte Kurt Jänner vielleicht doch faustdick hinter den Ohren? Hat er sich nur in die Familie eingeschlichen, um sich für den Tod seiner Lebensgefährtin zu rächen? Diese Frage drängt sich auf, obwohl er für den Mord ein Alibi hat.

Die Ermittlungen des Kommissars machen keine Fortschritte. Und seine Assistentin, die unablässig Protokoll schreibt, hat ein ganz eigenes Interesse am Fall, war sie doch selbst in den Autor verliebt und sucht nun verzweifelt die Liebesbriefe, die sie ihm geschrieben hat. Als das Publikum schon befürchten muss, ohne eine Lösung des Falles nach Hause geschickt zu werden, bringt ein zweiter Mord die überraschende Lösung.

Für Regisseurin Ayleen Grün kann es keine leichte Aufgabe gewesen sein, den Spannungsbogen bis zum Ende durchzuhalten: Anerkennend muss festgestellt werden, dass es ihr gelungen ist.

Info: Weitere Aufführungen sind am Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr. Karten gibt es bei "Ihre Brille" in Dielheim und bei www.ticketino.com.