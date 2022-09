Zu Ehren von "Suphia" folgte die Festrede oder auch "Kerwered", vorgetragen in Reim und Vers von Nico Wagenblass. Er scheute sich nicht, Dinge anzuprangern, die so gar nicht in sein Bild eines heilen Dorflebens ...

Dielheim. Wer der Kerweeröffnung in Dielheim beiwohnte, hatte nie das Gefühl, als hätte es eine Zwangspause gegeben. Corona schien weit weg und beim Kerweprogramm war wieder alles beim Alten. Die traditionelle Hako-Rundfahrt, ein "Zweitakter Konvoi" mit dem Kerwekomitee an Bord, rollte unüberhörbar durch die Ortsstraßen und machte Station bei mehreren Familien. Die Damen und Herren in Frack und Zylinder brachten in altbewährter Weise die Kerwefreude direkt den Menschen nach Hause und hatten bei Umtrunk, Imbiss und Gesang selbst ihren Spaß. Spätestens da wussten alle: Die Kerwezeit ist wieder angebrochen und alles fieberte der offiziellen Eröffnung auf dem Dorfplatz entgegen.

Von Paul Körner

Die Hako-Rundfahrt hatte das Kerwefieber angeheizt. Foto: Pfeifer

Bürgermeister Thomas Glasbrenner begrüßte das erwartungsfrohe Kerwevolk und dankte allen, die es nach der Zwangspause ermöglicht hatten, wieder eine Kerwe nach guter Dielheimer Sitte durchzuführen. Seinem Antrag auf persönliche "Dienstbefreiung" über Kerwe wurde gerne stattgegeben und mit Nico Wagenblass ein Kerwebürgermeister gefunden. Mit dem "Badner Lied" bot der Musikverein Dielheim gleich ein Ständchen für ihn.

Sören Wipfler, der den neu Gewählten als Präsident begleiten wird, forderte beim Gelöbnis gleich Gehorsam vom Kerwekomitee unter Einhaltung der Kerweregeln: "Die Schlumpel zu beschützen, sie zu lieben und zu behüten vor den Männern, damit sie als Jungfrau in den Himmel einfahre", war eine der Vorgaben. Weiter wurde dem Komitee auferlegt: alle Zelte zu besuchen, um dort Speis und Trank zu prüfen und zu verkosten – kein volles Glas sollte stehen bleiben.

Unmittelbar danach betrat die Schlumpel zum ersten Mal Dielheimer Boden. Sie stammte aus der SG-Familie und wurde lautstark und frenetisch begrüßt. Ihr Name sei " Suphia" betonte der Pfedderisch (Pate) Daniel Baust gegenüber dem Kerwepfarrer Daniel Pichler bei der Taufe mit "Dielemer Riesling".

Die Schlumpel wurde auf den Namen „Suphia“ getauft. Foto: Pfeifer

Zu Ehren von "Suphia" folgte die Festrede oder auch "Kerwered", vorgetragen in Reim und Vers von Nico Wagenblass. Er scheute sich nicht, Dinge anzuprangern, die so gar nicht in sein Bild eines heilen Dorflebens passten. Namentlich die Umweltsünder, die "Querdenker" und Menschen, die mit null Toleranz den kulturellen Ereignissen im Ort gegenüber stehen und sogar die Abschaffung von liebgewonnenen Bräuchen forderten.

Der Vortrag enthielt Freudiges und Humorvolles, aber ebenso Begebenheiten, die Kopfschütteln beim Kerwevolk hervorriefen. Zum Thema Klimaschutz deklamierte Wagenblass: "Alles schreit von Klimawandel! Hitze und Erderwärmung tu ich bekenne, aber dass Vorgartensteine auch Wärme reflektieren, will niemand erkenne. Mein Rat: Habt alle darauf acht, setzt Blumen und Gräser, das wär doch gelacht. Denn Blumen und Sträucher spenden Kühle, Ruhe und Freude, was die Gesellschaft besonders braucht heute". Auch "Grabschmuckdiebe", "Bauschuttentsorger im Wald" und andere "Umweltsünder" bekamen ihr Fett weg.

Kinder hatten auf dem Rummel einen Riesenspaß. Foto: Pfeifer

Viel Freude hat die SG ihren Fans mit dem Gewinn des Meistertitels vermittelt, so Wagenblass. Der ganze Ort war stolz auf die Treffer seiner Fußballer. Ein "Eigentor" hat die Mannschaft trotzdem auch geschossen, wie er zum Besten gab: Ganz zum Ende der Saison bei der Titelparty, als ein Kamerad mitten in der Nacht zum Weiterfeiern geweckt werden sollte, ertönten die Klopfzeichen am falschen Haus, am Rollladen der Nachbarin. Die rief verängstigt "Kommt ja nicht rei – Polizei, Polizei", so Wagenblass.

Aber sonst waren die "Dielemer Buwe" brav und vorbildlich, ganz im Sinne des Kerwebürgermeisters der mit seinem Kerwebeitrag nur eine gewisse Toleranz und etwas mehr gegenseitigen Respekt eingefordert hatte, damit auch künftig Feste wie die Kerwe in altbewährter Weise den Zusammenhalt unter den Menschen stärken können.

"Ich bin am End und hör jetzt uff und mach dabei noch einen druff", schloss Wagenblass. Der Freiwein und die Brezeln standen danach bereit für die Kerwegäste. Das Kerwetreiben hatte seinen Anfang genommen in den Zelten und auf dem Platz vor der Musikbühne, wo die Band "Cracket Fire" richtig einheizte. Währenddessen wurde das Komitee seinem Gelöbnis gerecht und zog von Zelt zu Zelt, um Speis und Trank zu "prüfen". Ob die Gläser dabei immer geleert wurden, bleibt eine offene Frage, denn die Kerwe läuft ja noch bis heute Abend.