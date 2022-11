Von Sebastian Lerche

Dielheim. Kostenlos wird es nicht und das Angebot startet erst 2024, trotzdem zeigte sich Dielheims Gemeinderat recht zufrieden: Die Gemeinde führt ein Ein-Euro-Ticket für den Busverkehr auf der Gemarkung ein.

"Wir sind alle bestrebt, den Individualverkehr zu reduzieren", erklärte Bürgermeister Thomas Glasbrenner. Und wie sich beim "Neun-Euro-Ticket", der vergünstigten Monatskarte des Bunds im Sommer, gezeigt habe, "geht es immer wieder auch um den Preis". Die Verwaltung habe auf Jaric Krumpholz’ (SPD) Antrag reagiert, den öffentlichen Nahverkehr günstiger oder ganz kostenlos zu machen.

Leider, so Hauptamtsleiter Manfred Heinisch, "lehnt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) kostenlosen Busverkehr kategorisch ab". Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar habe erklärt, dass Dielheims Gesamtgemarkung zwei "Waben", also Zonen mit eigenen Tarifen, umfasst: Mit einem kostenlosen Ticket wären zu viele Berechnungen und Umstrukturierungen verbunden, außerdem wären die Interessen anderer Kommunen berührt, so laut Heinisch die VRN-Argumentation.

Aber ein Ein-Euro-Ticket, das sei machbar, wenn es auch wegen des Aufwands ein Jahr Vorbereitungszeit brauche. Um die 5000 Euro würde diese Lösung die Gemeinde im ersten Jahr kosten, in den Folgejahren eventuell etwas weniger.

Das hielt Bürgermeister Glasbrenner für "finanziell überschaubar" und trotzdem habe man damit für die Bevölkerung "ein attraktives Angebot". Mit Blick auf St. Leon-Rot, wo das Gratis-Busfahren wegen der stark gestiegenen Kosten einkassiert werden musste, hielt Glasbrenner das Ein-Euro-Ticket für den am ehesten gangbaren Weg.

Auf Harald Seibs (CDU) Bitte hin versicherte Manfred Heinisch, dass man von der VRN eine genaue Kalkulation einholen und vertraglich festhalten werde. Klaus Eberle und Tobias Dörre (ebenfalls CDU) wünschten sich entweder eine Befristung des Vertrags oder die Möglichkeit, die Resonanz aufs Ein-Euro-Ticket zu prüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Schließlich könnte sich das Dielheimer Angebot erübrigen, wenn der Bund ...