Von Agnieszka Dorn

Neckargemünd-Dilsberg. Es geht in der Geschichte ein wenig zurück bei Führungen durch die Dilsberger Feste. Um genau zu sein unter anderem ins 12., 13. und 14. Jahrhundert. Doch während weite Reisen in die Historie möglich sind, sind auf der Feste selbst die Führungen räumlich begrenzt: Momentan werden nämlich der Treppenturm und Bereiche der Mantelmauer saniert und sind deshalb seit Anfang Mai gesperrt. Die Sanierung soll etwa 18 Monate dauern. Weil aber ein Gerüstturm aufgestellt wurde, kann man dennoch einen tollen Ausblick von oben über die Region genießen.

Seit etwa vier Jahren führe sie durch die Dilsberger Feste, erzählt Anna Stirn. Je nach Wetter seien etliche Interessierte da, es komme aber auch vor, dass nicht allzu viel los sei. Faktoren wie Hitze, Regen oder Ferienzeit spielten dabei eine Rolle. Die Feste habe viele Sehenswürdigkeiten, von denen manche auf den ersten Blick gar nicht so deutlich zu erkennen seien, berichtet Stirn weiterhin.

Der Neckargemünder Stadtteil Dilsberg habe rund 2250 Einwohner. Zehn Prozent davon – also etwa 225 – leben innerhalb der Feste, so Stirn. Die Feste Dilsberg sei fast ausschließlich eine Wohnsiedlung. In den 70er-Jahren sei Dilsberg ortskernsaniert und schließlich 1973 nach Neckargemünd eingemeindet worden. Die Burg gehörte einst den Pfalzgrafen bei Rhein, errichtet wurde sie Mitte des 12. Jahrhunderts von den Grafen von Lauffen. Die Anlage bestand damals aus einem Wohnturm, der von einer Ringmauer und einem umlaufenden Graben umgeben war.

Der Burgbrunnen sei für sie einer der absoluten Höhepunkte der Burg, erzählte Anna Stirn weiterhin. Die Tiefe des um das Jahr 1150 errichteten Brunnens sei von außen nicht zu erkennen. Es geht etwa 46 Meter nach unten. Früher durfte nur die Burgbesatzung aus dem Brunnen Wasser schöpfen, die Dorfbevölkerung musste sich das Wasser woanders holen. Zu den Sehenswürdigkeiten der Burgfeste gehört außerdem der Burgstollen, der allerdings aktuell wie auch der Treppenturm gesperrt und damit nicht zugänglich ist. Über die dunkle kalte Zeit haben im Stollen Fledermäuse ihr Quartier, weswegen dieser dann ohnehin geschlossen ist. Die Sanierung übernimmt übrigens nicht die Stadt Neckargemünd, zuständig ist vielmehr die Landesanstalt "Staatliche Schlösser und Gärten".

Info: Die nächste Führung über die Burgfeste findet am morgigen Sonntag, 28. August, statt, außerdem an allen Sonn- und Feiertagen. Interessierte finden sich um 15 Uhr im oberen Burghof ein.