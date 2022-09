In der Vorstellungsrunde erklärten die Kandidaten, warum die Malscher sie wählen sollten: "Ich habe das Verwaltungsgeschäft von der Pike auf gelernt", sagte Tobias Greulich aus Östringen und verwies darauf, dass man als Bürgermeister einer Gemeinde wie Malsch rathauserfahren sein müsse: "Hier muss man wissen, was man tut." Rouven Dittmann hat in seiner Heimatgemeinde St. Leon-Rot als Bürgermeisterstellvertreter schon sehr gute Einblicke in die Verwaltungstätigkeit bekommen. "Ich will als Bürgermeister Kümmerer sein und auf die Leute zugehen, das fällt mir leicht", sagte er.

Von Timo Teufert

Malsch. Die sechs Kandidaten, die am Sonntag in Malsch zur Bürgermeisterwahl antreten, hatten am Montag die Chance, sich bei einer Kandidatenvorstellung den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen. Doch nicht alle nutzten diese Gelegenheit: Der Platz von Dauerkandidat Samuel Speitelsbach auf der Bühne der Letzenberghalle blieb leer. Das Interesse an der Vorstellungsrunde war dagegen sehr groß: Die 500 Plätze in der Halle reichten nicht für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass viele stehen mussten. Bürgermeisterin Sibylle Würfel moderierte den Abend und erklärte die Regeln für den Abend: Jeder Kandidat hatte zehn Minuten Zeit, um sich den Anwesenden vorzustellen. Im Anschluss gab es eine Fragerunde.

Thomas Schell hob hervor, dass er der einzige Malscher sei, der kandidiere, und verwies ebenfalls auf seine Verwaltungserfahrung als Polizeibeamter. "Ein Bürgermeister sollte bei den Menschen leben, wo er wirkt, dies ist praktizierte Bürgernähe", so Schell. Daniel Etzkorn zeichnete sein Wahlprogramm in groben Zügen nach und ging auf einzelne Projekte ein, die er als Bürgermeister umsetzen würde. "Ich habe mich beworben, weil ich schon immer eine Affinität zu Politik und zu politischen Ämtern hatte und schon immer ein kommunalpolitisches Amt übernehmen wollte", erklärte Jens Schindler aus Malschenberg. Er möchte ein Bürgermeister sein, der für die Belange der Bürger ansprechbar ist, der greifbar ist und sich die Sachen persönlich anschaut.

In der anschließenden Fragerunde ging es um Themen wie die Zukunftsfähigkeit des Waldes, welche Verbesserungsmöglichkeiten die Kandidaten für Pendler sehen und wie man den Jugendtreff anders organisieren könnte. Angesprochen wurde zudem das Thema Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Hauptstraße und der Rotenberger Straße, wie Gewerbe angesiedelt werden soll, ob sich die Kandidaten eine Entlastung der Eltern bei den monatlichen Kindergartenbeiträgen vorstellen können.

Viele Malscher haben zudem die Erwartung an einen neuen Bürgermeister, neuen Wohnraum zu schaffen. In Bezug auf neue Baugebiete kam die Frage auf, ob die Kandidaten ausschließen könnten, in Interessenkonflikte zu geraten, wenn ein noch nicht ausgewiesenes Areal zum Baugebiet wird. Die Kandidaten nutzten diese Frage, um ihre Konzepte grundsätzlich zu erläutern: "Ich möchte nicht zwangsläufig mehr Flächen versiegeln", erklärte Dittmann. Die zwei Baugebiete, die im Flächennutzungsplan stehen, müssten erst erschlossen werden, bevor man ein neues ausweisen könne. Denn es müsse immer der Bedarf nachgewiesen werden, was bei zwei unbebauten bestehenden Gebieten eher schwierig sei. Wie bei Dittmann gilt auch bei Schell: Innen- vor Außenentwicklung. Der alte Sportplatz sei die größte Baulücke in Malsch und müsse zügig bebaut werden. Er sei in keinem Gebiet involviert. Etzkorn will Eigentümer von Baulücken anschreiben, um Grund an junge Familie weiterzuverkaufen "Es gibt keine Interessenskonflikte und ich habe auch keinen Grundbesitz in Malsch", sagte Schindler. Man müsse erst sanieren und verdichten, um keine neuen Flächen zu verbrauchen oder zu versiegeln "Ich habe keinerlei Besitz in Malsch, ich komme von außen", sagte auch Greulich. Er sehe aber bei der Verwaltung auch die Aufgabe, Gemeinderäte davor zu bewahren, dass sie einen Interessenskonflikt haben könnten. "Eine Gemeinde sollte die Grundstücke in einem Baugebiet aufkaufen und nach festen Kriterien vergeben, bei denen nicht der Name oder die persönlichen Beziehungen eine Rolle spielen", sagte Greulich.

Wegen der Energiekrise ist derzeit das Lehrschwimmbecken geschlossen, andere Gemeinden haben dagegen geöffnet. "Wie stehen Sie dazu?", wollte eine Bürgerin wissen. Schell entgegnete daraufhin: "Wir sind nicht die reichste Gemeinde im Land. Das Schwimmbad wird somit längere Zeit zubleiben müssen." Die Kinder müssten in die Nachbarorte zum Schwimmenlernen. Etzkorn will sich mit den Eltern zusammensetzen und eine Lösung finden, etwa einen Shuttlebus zu anderen Bädern. Schindler will sich anschauen, wie viel Kosten durch das Schwimmbad entstehen und wie viel durch einen Bereitschaftsbetrieb. "Es ist wahrscheinlich kein Betrag, den man nicht aufbringen könnte", so Schindler. Das Schwimmbad sei eine sehr wichtige Einrichtung und sollte erhalten bleiben, sagte Greulich. "Jedes Kind, das dort schwimmen lernt, ist eine sehr gute Investition für die Gemeinde", sagte er. Ihm schwebe eher eine Ausweitung der Öffnungszeiten in den Ferien vor. Auch Dittmann möchte die Möglichkeit in Malsch erhalten, dass Kinder schwimmen lernen können. Kurzfristig werde man darauf verzichten müssen, aber man müsse abwägen, wie lange man das den Kindern zumuten könne.

Nach fast zweieinhalb Stunden endete schließlich die Veranstaltung in der Letzenberghalle, nicht alle Zuschauer waren auch bis zum Ende geblieben. "Ich hoffe, die Veranstaltung hat dazu beigetragen, eine Entscheidung für die Wahl zu treffen oder ihre Entscheidung zu festigen", sagte Bürgermeisterin Sibylle Würfel und rief alle Wahlberechtigten auf, am Sonntag zur Urne zu gehen.