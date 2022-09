Malsch. (seb) "Ich will bürgernah und greifbar sein", sagt Rouven Dittmann. Der 39-Jährige kandidiert als einer von sechs Bewerbern fürs Bürgermeisteramt in Malsch. Er hat drei Kinder und wohnt in St. Leon-Rot.

Für ihn spreche seine Erfahrung, so Dittmann: So ist er insgesamt bereits zehn Jahre im St. Leon-Roter Gemeinderat für die Junge Liste aktiv. Des Weiteren verweist er auf seinen beruflichen Werdegang. Er studierte Geografie und zusätzlich Politik an der Uni Heidelberg mit den Nebenfächern Städtebau an der Uni Stuttgart und Fernerkundung am Karlsruher Institut für Technologie, das schloss einen Auslandsaufenthalt für zwei Semester in Brisbane, Australien, ein. "Den Blick über den Tellerrand und das regelmäßige Hinterfragen eigener Vorgehensweisen halte ich auch für das Bürgermeisteramt für unerlässlich."

Gegen Ende des Studiums war er für rund ein Jahr beim Verband Region Rhein-Neckar, "dort konnte ich mir einen guten Überblick über die überregionalen Themen verschaffen". Neun Jahre in der Liegenschaftsverwaltung der Deutschen Bahn schlossen sich an. Seit 1,5 Jahren ist Dittmann als Projektleiter bei der Kommunalberatung zuständig für Vorhaben in verschiedenen Kommunen vom Odenwald bis zum Kreis Rastatt. "Ich erhalte viele Einblicke im engen Austausch mit Bürgermeistern und Amtsleitern durch die direkte Abstimmung vor Ort."

"In Malsch passt für mich das Gesamtpaket", sagt Dittmann zu seiner Motivation für die Kandidatur. "Durch die direkte Nachbarschaft kenne ich den Ort sehr gut und fühle mich nah dran an den Menschen und an den Themen, die sie bewegen." Viele Gespräche habe er bereits geführt, etwa bei Vorstellungsrunden in mehreren Weingütern: Er habe den Interessierten Rede und Antwort gestanden – dadurch fühle er sich bestärkt. "Ich möchte Malsch gemeinsam mit den Menschen vor Ort weiter voranbringen."

Die starke Dorfgemeinschaft, "getragen von dem enormen ehrenamtlichen Engagement", sei beeindruckend, so Dittmann. Dies müsse die Verwaltung weiterhin unterstützen. "Insbesondere der enge und regelmäßige Austausch mit den Verantwortlichen hat für mich höchste Priorität: In der Kommunikation liegt der Erfolg."

Die Weinkultur sei ein identitätsstiftendes Element der Gemeinde, "für die Marke ,Malsch – Weinort’ sehe ich noch Potenzial". Auf die Vielzahl toller Weingüter könne man stolz sein. Bei der Aufenthaltsqualität für alle Altersklassen, innerorts, aber auch am Letzenberg, könne man aber vielleicht noch "eine kleine Schippe drauflegen". Auch die Zehntscheuer als Kulturtreff und der Zehntkeller sollten wieder mehr Aufmerksamkeit erfahren.

Die Städtepartnerschaften Malschs hält Dittmann für wertvoll. "In Zeiten, in denen der Nationalismus wieder einen Aufschwung erfährt, muss die Völkerverständigung verstärkt unterstützt und vorangetrieben werden." Die Partnerschaften sollten weiterhin mit Leben gefüllt werden. "Nur wo ein Grenzen überschreitender, lebendiger Austausch erfolgt, können Freundschaften geschlossen und Vorurteile abgebaut werden."

Als Vater von drei Kindern steht für ihn selbstverständlich auch die Kinderbetreuung stark im Fokus. "Durch meine langjährige Tätigkeit im Kindergartenkuratorium kenne ich die Belange der Eltern und Träger." Zudem hat er die bevorstehenden Aufgaben im Blick, wenn ab 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule gilt.

Genauso wichtig seien ihm das Schaffen von Wohnraum, die vorausschauende und verträgliche Planung infrastruktureller Maßnahmen sowie die Wirtschaftsförderung, so Dittmann – "alles im Einklang mit Arten- und Umweltschutz".