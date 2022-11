Edingen-Neckarhausen. (krs) Die Zahl der Kandidierenden für das Amt des Bürgermeisters in der Doppelgemeinde hat sich halbiert. Das teilte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Dietrich Herold, am Mittwochabend in öffentlicher Sitzung mit.

Die Edingen-Neckarhäuser Bürger haben damit am 27. November die Wahl zwischen Gerd Wolf, Florian König, Klaus Merkle und Samuel Speitelsbach.