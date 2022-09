Edingen-Neckarhausen. (krs) Der Bürgermeisterwahlkampf ist in Bewegung. Erst am Samstag hatte Florian König (CDU) seine Kandidatur erklärt, und die Linke bekannt gegeben, dass sie die parteilose Bewerberin Aleksandra Janson unterstützt. Jetzt zieht Silvio Salatino seine Bewerbung um die Nachfolge von Amtsinhaber Simon Michler zurück. Das gab er 36-Jährige am Sonntagabend bekannt.

"Es sind einfach persönliche Gründe", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Es liege nicht an den Gesprächen, die er geführt habe und auch nicht am Bewerberfeld, das sich so entwickelt habe, wie er es angenommen habe, sagt Salatino. "Meine intrinsischen Beweggründe für die Kandidatur sind nicht mehr gegeben", erklärt er nur.