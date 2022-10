Edingen-Neckarhausen. (krs) Bei der Frage nach der Nachfolge für Bürgermeister Simon Michler wirft offenbar die Satirepartei "Die Partei" zuerst ihren Hut in den Ring. Die hat zwar noch nicht einmal einen Ortsverein in der Doppelgemeinde, aber das könne sich im August ändern, erklärt Gerd Wolf im Gespräch mit der RNZ. Dann werde man "intern, demokratisch", eine Kandidatur beschließen. Dass er sich um das Amt des Bürgermeisters bewirbt, "würde ich nicht ausschließen", sagt er. Und gibt gleich noch einen Seitenhieb: "Wenn ich die Gemeinde verlasse, dann nur nach Berlin oder Brüssel."

Aktuell sitzt Wolf in der Fraktion der Linken mit Edgar Wunder (Die Linke) im Gemeinderat. Wolf war im Juli vergangenen Jahres in das Gremium nachgerückt. Bei der jüngsten Kommunalwahl stand er auf der Liste der Linken, ist inzwischen aber Mitglied der Satirepartei. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte diese ihn als Kanzlerkandidaten benannt.

Aus der Fraktion der Linken würde es sicherlich keine zwei Bewerber um das Amt des Bürgermeisters geben, kündigt Wolf kryptisch an. Wunder schloss eine Kandidatur aus mit dem Hinweis, dass es in Edingen-Neckarhausen nicht Aufgabe der Linken sei, den Bürgermeister stellen zu wollen, bleibt also nur Wolf. Ganz wörtlich will er weder dementieren noch bestätigen, kandidieren zu wollen. Aber man könne sagen: "Der Kandidat, dessen Kandidatur sich nicht ausschließen lässt, freut sich auf den Wahlkampf." Eine entsprechende Facebook-Gruppe zur Wahl in Edingen-Neckarhausen hat Wolf auch schon. Allerdings spricht er da noch von der Wahl 2023. Nach Michlers frühzeitigem Weggang werden die Edingen-Neckarhäuser aber noch in diesem Jahr an die Wahlurne gebeten.

(Update: Mittlerweile gab es ein RNZ-Wahlforum mit den Bürgermeister-Kandidaten. Die Veranstaltungen können Sie hier auf YouTube nachschauen.)