Dass er auf kleiner Fläche funktioniere, sehe man am Geschäft der Familie Ayhan in Edingen fand Holger Vier. "Wenn die Gemeinde Räume organisiert, würde die Familie Ayhan in Neckarhausen eine Filiale anbieten." Das habe Vier im Gespräch erfahren.

Florian König sah den Edeka-Markt am Ortsrand angesichts der Quartiersentwicklung von Neckarhausen-Nord am richtigen Platz. Ob Edeka einen Ableger auch im Ortskern platzieren könnte, sei Verhandlungssache. Er sei dafür, kurzfristig einen Wochenmarkt in Neckarhausen zu etablieren. "Wir haben regionale Produzenten, wir haben den Schlosshof und den Parkplatz am Freizeitbad."

Die Pläne für einen großen Edeka-Markt am Ortsrand seien "noch Zukunftsmusik", so Janson. Für Senioren sei es nicht möglich, "Grundlegendes" einzukaufen, zumal die Busverbindung nach Edingen mangelhaft sei. "Ein Edeka am Rand löst das Problem im Ortskern nicht", meinte Gerd Wolf. Die Gemeinde müsse das Dilemma mit einem kleinen Markt lösen helfen.

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war ein spannender Abend, durchaus mit der ein oder anderen Überraschung. Beim RNZ-Wahlforum stellten sich die Kandidierenden Aleksandra Janson, Gerd Wolf, Holger Vier, Ramon Schürle, Klaus Merkle, Ulf Wacker und Florian König knapp zwei Stunden lang den Fragen von RNZ-Redakteurin und Moderatorin Katharina Schröder sowie eingesandten Zuschauerfragen und diskutierten munter.

Klaus Merkle erklärte, noch sei nicht entschieden, ob der Edeka überhaupt komme, und einen Ableger habe die Kette schon abgelehnt. Er kritisierte, dass mit dem Vermieter des Markthauses eben doch keine Gespräche geführt worden seien, wie es dort künftig einen kleinen Laden geben könnte.

Ramon Schürle machte das erste Wahlversprechen des Abends: Ein Bürgerbus soll tägliche Versorgungsfahrten zu den Supermärkten leisten, denn es sei nicht abwegig, dass auch Bäcker und Metzger irgendwann dichtmachen. Ulf Wacker sagte, er steige in diesen Bürgerbus thematisch gerne ein, doch habe diesen Vorschlag zuerst Florian König gemacht. Er selbst sehe einen neuen Edeka-Markt nicht an der geplanten Stelle gegenüber der Bäko. Das sei zu weit weg.

In der Eduard-Schläfer-Halle versuchten die sieben Kandidaten, das Publikum von sich zu überzeugen. Foto: Dorn

> Das Hilfeleistungszentrum: Eine weitere Frage zielte auf ein neues Hilfeleistungszentrum (HLZ) für die Feuerwehr, und vielleicht das DRK. Einmütig betonten die Kandidierenden die Dringlichkeit angesichts maroder Gerätehäuser, waren sich aber nicht einig, ob die DRK-Ortsvereine mit einziehen sollten oder nicht.

Die Kandidierenden diskutierten sehr leidenschaftlich. Janson verwies darauf, dass beide DRK-Ortsvereine nicht wollten, Wacker meinte hingegen, das Ganze sei kein Wunschkonzert fürs Rote Kreuz. "Man kann sie doch nicht zwingen", fand Vier, worauf Wacker sagte, er traue sich zu, beide im Gespräch zu überzeugen. Wenn er Bürgermeister werde, verspreche er, bis Juni einen Plan fürs HLZ vorzulegen.

Allerdings könne es passieren, dass der kommunale Haushalt inklusive der Kosten fürs HLZ nicht genehmigt werde. "Man muss mit dem DRK reden und den Ärger rausnehmen", meinte Gerd Wolf. König zeigte sich optimistisch, dass sich das Rote Kreuz doch noch fürs HLZ entscheide.

Schnell kam die Sprache auch auf einen HLZ-Bau durch einen Investor. Merkle war dafür, denn die finanzielle Belastung der Gemeinde sei – beispielsweise auf zehn Jahre gerechnet – durch dieses Modell machbar. "Wir sehen dadurch Licht am Ende des Tunnels", meinte König. Er sei inzwischen "extrem optimistisch" und die Gemeinde könne es sich nicht leisten, nicht zu bauen. Vier warnte, er habe solche Investorenmodelle scheitern sehen. Er sei gegen neue Schulden, würde sie aber für das HLZ aufnehmen.

> Der Wohnraummangel: Bei diesem Thema herrschte grundsätzlich Einigkeit. "Auf jeden Fall kein großes Neubaugebiet", meinte Ramon Schürle. Klaus Merkle fand, durch Neckarhausen-Nord, den Standort von Cooper Standard in Neu-Edingen, der in drei Jahren aufgegeben wird, entstünden viele neue Wohnungen. Darauf solle man sich konzentrieren und offen sein für neue Wohnprojekte, etwa die gerade erst genehmigten Tiny-Häuser oder solidarische Wohnformen wie in Ladenburg.

Zudem würden in den nächsten Jahren Häuser frei. "Das stimmt, in den nächsten Jahren sterben viele alte Menschen, wir bekommen neuen Wohnraum", pflichtete ihm Vier bei. Janson war für "weitsichtige und kluge Nachverdichtung". Sie sei dafür, Grünflächen zu erhalten. "Wir sind alle auf demselben Niveau", fasste König zusammen.

Keiner wolle Flächen versiegeln. Er werde kein neues Wohngebiet initiieren, meinte Wacker. Falls der Gemeinderat das aber wünsche, werde er daran erinnern, dass er zugleich auch anspruchsvolle Klimaziele gesetzt habe. Vier drängte noch darauf, Neckarhausen-Nord massiv zu beschleunigen.

> Schnelle Frage, schnelle Antwort: In einer schnellen Fragerunde mussten sich die Kandidierenden entscheiden unter anderem zwischen Chips und Schokolade – bis auf Holger Vier naschen alle lieber süß –, einem oder zwei Schwimmbädern – dabei taten sie sich schwer –, und zwischen einem Jugendgemeinderat oder einer anderen Jugendbeteiligung – hier war der Jugendgemeinderat Favorit.

Außerdem stellten sie sich Fragen zu typischen Alltagssituationen in der Verwaltung, beispielsweise wie man mit Schnee vor der Haustür oder Müll auf Feldwegen umgeht und wann Gemeinderäte befangen sind. Die Bewerber antworteten kreativ und meist kundig.

> Das sagte das Publikum: Zuhörerin Daniela Wenz meinte, sie habe den Abend gern genutzt. "Den Gemeinderäten hat man ihre Erfahrung angemerkt, sie haben schon Vorteile", meinte Heinz Häfner. Eine andere Bürgerin erklärte, die Ideen der Kandidaten gingen teilweise an den Realitäten in der Gemeinde vorbei.

Das sagten die Kandidaten über sich

Edingen-Neckarhausen. (nip) Die erste Herausforderung haben die Kandidierenden um das Amt des Bürgermeisters beim RNZ-Wahlforum alle gemeistert: Innerhalb von nur vier Minuten mussten sie sich und ihre Ziele vorstellen. Nahezu in der Reihenfolge ihrer Bewerbung, wobei zwischen Gerd Wolf und Aleksandra Janson das Los für Janson entschied, stellten sich die Kandidaten dem Publikum vor. Ausnahme war Florian König, der von einer eigenen Veranstaltung erst etwas später zum RNZ-Forum hinzustieß. Er wäre eigentlich nach Holger Vier an der Reihe gewesen.

> Aleksandra Janson, 37 Jahre, Rechtsanwältin, von der SPD und der Linken unterstützt, machte den Anfang. Ihr sei es wichtig, soziale Ungleichheit zu bekämpfen und die Anliegen jener zu hören, deren Stimmen man sonst "nicht so hört". Sie sei offen für neue Ideen und Ansätze, wohne zwar in Edingen-Neckarhausen, bringe aber den "Blick von außen" und als Frau einen anderen Kommunikationsstil mit.

> Gerd Wolf, 60 Jahre, tritt für die Satirepartei "Die Partei" an. Er ist seit 2021 Gemeinderat – zunächst in der Fraktion der Linken, die er aber kürzlich verließ. Er sei in der Gemeinde aufgewachsen, sie liege ihm sehr am Herzen. Als Schwerpunkte nannte er Energie, Stichwort "Balkonkraftwerke", Transparenz und Offenheit.

> Holger Vier, 55 Jahre, parteilos und IT-Unternehmer, ist in Edingen-Neckarhausen aufgewachsen, hat aber in Ladenburg Wohnen und Arbeit zusammengeführt. Falls er Bürgermeister werde, gebe er das Unternehmen auf. Seine Themen seien Energie, Digitalisierung und Pflege. Er sehe Veränderungsbedarf aber auch angesichts "toller Menschen" ein Potenzial in Edingen-Neckarhausen: "Wir müssen mehr zusammenwachsen."

> Ramon Schürle, ist 40 Jahre, ebenfalls parteilos und im Polizeipräsidium Mannheim für die Aus- und Fortbildung der Kollegen zuständig. Sein Leitspruch sei: "Gemeinde kommt von gemeinsam". Mit Edingen-Neckarhausen verbinde ihn schon immer die räumliche Nähe, die "Perle im Rhein-Neckar-Kreis" liege ihm am Herzen. Er wünsche sich die Kommune als "sicheren Hafen" für alle.

> Klaus Merkle, 60 Jahre, Rechtsanwalt, ist seit 2009 Gemeinderat der UBL/FDP-FWV und deren Fraktionssprecher. Die FDP hat ihm eine Empfehlung ausgesprochen. 2015 unterlag er im zweiten Wahlgang Simon Michler. Merkle fand, die vergangenen sieben Jahre seien nicht "optimal" gewesen. Er bringe Lebenserfahrung mit, benötige keine lange Einarbeitungszeit und kenne die örtlichen Probleme.

> Ulf Wacker, 61 Jahre, Rechtsanwalt, zog 2019 zum zweiten Mal in den Gemeinderat ein, verließ die Fraktion der Offenen Grünen Liste aber kurz darauf. Der Einzelgemeinderat tritt zum dritten Mal in Edingen-Neckarhausen als Bewerber an. Er bringe aus unabhängiger Position Wissen ein und wolle zwei wichtige Themen verknüpfen: die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde und deren anspruchsvolle Klimaziele. Als Führungskräfteentwickler habe er Wissen und Erfahrung, und er habe eine grüne Grundhaltung.

> Florian König, 33 Jahre, CDU-Fraktionsmitglied und Bürgermeister-Stellvertreter ist studierter Verwaltungswirt und Polizeibeamter im gehobenen Dienst. Ihn unterstützt die örtliche CDU. Ihm sei es wichtig, den "Alltag der Mitbürger" zu verbessern. Hier sehe er vor allem Bedarf im Öffentlichen Personennahverkehr und bei der Nahversorgung. Er kenne alle laufenden Projekte und habe sie mitgestaltet. Edingen-Neckarhausen habe einen Bürgermeister verdient, "der zuhört".