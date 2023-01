Nußloch. (luw) Alle wahlberechtigten Nußlocher werden am 22. Januar 2023 zu einem Bürgerentscheid aufgerufen. Dabei geht es um die umstrittene Frage des Bebauungsplans ,Ortseingang Nord – Steinäcker‘ und dem Bau eines Lebensmittelmarktes. Am Mittwochabend stimmte nun der Gemeinderat einstimmig dafür, die Bevölkerung über die Frage der Bebauung abstimmen zu lassen.

Die Bürgerinitiative "Nußloch intakt" hatte bekanntlich seit Monaten gegen den dafür vorgesehenen Bebauungsplan "Ortseingang Nord – Steinäcker" protestiert, vor zwei Wochen hatte eine Bürgerveranstaltung vor etwa 400 Interessierten dazu stattgefunden. Nun schlug die Gemeindeverwaltung den Räten eben vor, die Bürger entscheiden zu lassen. Im Zuge des Beschlusses, für den eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Gremium notwendig war, wurde bereits die Fragestellung festgelegt: "Sind Sie für die Aufstellung des Bebauungsplans ,Ortseingang Nord – Steinäcker‘ zum Bau eines Lebensmittelmarktes mit ergänzender Wohnbebauung?" Dabei handelt es sich übrigens um den ersten Bürgerentscheid in der Geschichte Nußlochs – und zugleich um den ersten in der Region Heidelberg, der nicht per Bürgerbegehren nach Unterschriftensammlungen herbeigeführt wird.