Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Es sind nur noch wenige Tage, dann steigt Richard May aus Hirschberg-Leutershausen wieder in einen Flieger, um seine zweite Heimat zu besuchen. Und das ist nicht Spanien, Italien oder Griechenland, sondern eines der ärmsten Länder der Welt: Nepal. Schon seit 25 Jahren reist May regelmäßig dorthin, zehn Mal war der Vorsitzende des Leutershausener Laufsportvereins schon dort, war unter anderem auf fünf Basecamps von gut 8000 Meter hohen Bergen und engagiert sich in Nepal sozial. Der 78-Jährige hat nun über all diese spannenden Erfahrungen ein Buch geschrieben, wird nicht müde, sich dort weiter für Kinder zu engagieren. Der Band ist versehen mit farbenfrohen und eindrucksvollen Bildern. "Nepal – Soziale Symphonie. 25 Jahre Bergsteigen und Soziale Hilfe" heißt das 168 Seiten starke Werk mit Hardcover. Auf die Idee gebracht hat ihn seine Familie, die sich "ein Nachschlagewerk" wünschte, wie May erzählt, der verheiratet ist, eine Tochter und zwei Enkel hat. Die Familie war es auch, die ihn in der einjährigen Entstehungsphase unterstützte und aktiv mitwirkte, schließlich galt es, im Dialekt verfasste Tagebucheintragungen ins Hochdeutsche zu übertragen.

„Nepal – Soziale Symphonie. 25 Jahre Bergsteigen und Soziale Hilfe“ heißt das 168 Seiten starke Werk, das Richard May (78) mit Unterstützung seiner Familie geschrieben hat. Foto: Kreutzer

Herausgekommen ist ein Werk, in dem May sehr persönliche Eindrücke schildert – beispielsweise von seinen Bergtouren, von Abstiegen bei minus 20 Grad, Ermüdungserscheinungen, aber auch immer wieder Höhepunkte wie Ausblicke auf die atemberaubende Berglandschaft.

Ein Teil des Buches widmet sich auch Land und Leuten, beschreibt das Nationalgericht Dal Bhat aus Linsen und Reis, aber auch die Folgen des schlimmen Erdbebens, das Nepal erschüttert hat. Auch von seinem sozialen Engagement berichtet May. So sammelt er fleißig Geld- und Sachspenden in der hiesigen Region, unter anderem bei Vorträgen über seine Reisen. Diese kommen unter anderem zwei Kinderhäusern, in Kathmandu und Sankhu zugute, geleitet von Indira Ranamagar, auf die May große Stücke hält. Er versorgt die Einrichtungen, wenn er vor Ort ist, mit Lebensmitteln, Anziehsachen oder auch Bettwäsche.

Weiteres Geld fließt in das Bergdorf Bung, wo dank der Unterstützung eine richtige Schule gebaut werden könnte. Auch das Krankenhaus dort freut sich immer wieder ...