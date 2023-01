Diese Veranstaltung hat sich seit zehn Jahren etabliert und war schon immer eine Herzensangelegenheit von Eddie Berlinghof und Jörg Schreiner, wobei die Organisation der Abende in den Händen der weiteren Vorstandsmitglieder Carmen Dorgerloh und Bernd Lott liegt. Zu Beginn des noch jungen Jahres hat Moderator Jens Kreft mit Olli Roth ein bekanntes Gesicht auf der Bühne begrüßt. Roth trat im zweiten Teil des launigen Abends nochmals solo auf und spielte ein fulminantes Set. Der Sänger und Gitarrist aus Walldorf, der sein Instrument virtuos klingen lässt, bot zusammen mit der ständigen "Jam-Session-Band" im gut besuchten "Vereinsheim" beste Kost für die Gästeschar. Diese erfreute sich an spannungsgeladenen und hymnenhaften Songs wie "Davy’s On The Road Again", "Walking’ In Memphis" oder "Superstition" und sparte nicht mit Applaus – bekanntlich das Brot des Künstlers.

St. Leon-Rot. Als das "Café Art" in Walldorf als ständiges Clublokal seine Tore schloss , musste sich der Kulturförderverein Kurpfalz nach einer neuen Lokalität umsehen und wurde mit dem Billardclub in St. Leon-Rot fündig. Seit Dezember geht nun an neuer Stelle jeden Mittwoch die beliebte Jam-Session bei freiem Eintritt über die Bühne. Vorsitzender Edgar "Eddie" Berlinghof freut sich: "Wir hatten einen erfolgreichen Start und die ersten sechs Konzerte wurden sehr positiv aufgenommen. Jetzt gehen wir auch die nächsten Veranstaltungen optimistisch an."

Von Hans-Joachim Of

St. Leon-Rot. Als das "Café Art" in Walldorf als ständiges Clublokal seine Tore schloss, musste sich der Kulturförderverein Kurpfalz nach einer neuen Lokalität umsehen und wurde mit dem Billardclub in St. Leon-Rot fündig. Seit Dezember geht nun an neuer Stelle jeden Mittwoch die beliebte Jam-Session bei freiem Eintritt über die Bühne. Vorsitzender Edgar "Eddie" Berlinghof freut sich: "Wir hatten einen erfolgreichen Start und die ersten sechs Konzerte wurden sehr positiv aufgenommen. Jetzt gehen wir auch die nächsten Veranstaltungen optimistisch an."

Wie schon zuvor bietet der Verein ab 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) eine offene Bühne für Profis, Hobbymusiker und Newcomer, wobei auch allen spontan erscheinenden Freizeitmusikern Gelegenheit geboten wird, ihre Kunst vor Publikum zu präsentieren. "Die Jam-Session kostet keinen Eintritt und es werden auch keine Gagen bezahlt, es gibt lediglich Essen und Trinken. "Bei uns können Künstler zusammenfinden, Veranstalter und Musikliebhaber neue Talente entdecken, sich kennenlernen, vernetzen und austauschen", so Berlinghof, der zuletzt die "Delta-Band", Indra Wahl und die Gruppe "Kist" sowie im Schnitt rund 100 Besucher in der neuen Spielstätte begrüßte und weiter ausführt: "Wer schon immer mal auf der Bühne stehen wollte, hat hier die beste Gelegenheit und eine Plattform. Jeder kann, keiner muss und Spaß ist garantiert."

Diese Veranstaltung hat sich seit zehn Jahren etabliert und war schon immer eine Herzensangelegenheit von Eddie Berlinghof und Jörg Schreiner, wobei die Organisation der Abende in den Händen der weiteren Vorstandsmitglieder Carmen Dorgerloh und Bernd Lott liegt. Zu Beginn des noch jungen Jahres hat Moderator Jens Kreft mit Olli Roth ein bekanntes Gesicht auf der Bühne begrüßt. Roth trat im zweiten Teil des launigen Abends nochmals solo auf und spielte ein fulminantes Set. Der Sänger und Gitarrist aus Walldorf, der sein Instrument virtuos klingen lässt, bot zusammen mit der ständigen "Jam-Session-Band" im gut besuchten "Vereinsheim" beste Kost für die Gästeschar. Diese erfreute sich an spannungsgeladenen und hymnenhaften Songs wie "Davy’s On The Road Again", "Walking’ In Memphis" oder "Superstition" und sparte nicht mit Applaus – bekanntlich das Brot des Künstlers.

Neben Frontmann Olli Roth agieren in der Formation zudem Bernd Lott (Bass), Thomas Kloepfer (Gitarre), der aus Amsterdam angereiste Drummer Max Dorgerloh sowie der gebürtige Australier Simon Ansfield (Keyboard) aus Hockenheim. Zur Multi-Kulti-Band gehören zudem noch Simon Zimmer (Schlagzeuger) und Keyboarder Richard Carter, der gerade in seiner Heimat Neuseeland weilt.

Danach war die Bühne frei für Jürgen Höing aus Wiesloch, der auf seiner akustischen Gitarre irisch angehauchte Folk-Rock-Songs darbot und teilweise von Harp-Spieler Wolf Jefferson-Ohwen aus Kalifornien unterstützt wurde. Dann gab die auch überregional erfolgreiche Formation "As Far As Low" aus Heidelberg ein Gastspiel, wobei neben Olli Roths Sohn Robin Carpe mit dem aus Togo stammenden Azim Toure ein weiterer hochkarätiger Sänger und Gitarrist am Start war. Das sympathische Duo spielt bereits seit 15 Jahren zusammen und schaffte es in der Vergangenheit bis in die TV-Talentshow "The Voice Of Germany". Mit authentischer, handgemachter Musik und sensationell performten Songs wie "Dickes B." von Seeed, "No Diggity" (Blackstreet), "Stressed Out"(Twendy One Pilots) oder "Watermelon Sugar" von Harry Styles sowie einem abwechslungsreichen, treibenden Sound gewannen die professionell agierenden Künstler, die von Schlagzeuger Max Dorgerloh unterstützt wurden, die Herzen des Publikums.

Schließlich zeigte auch die vierköpfige Gruppe "Strange Affair" aus Eppelheim, was in ihnen steckt. Mit unplugged vorgetragenen Rock- und Popsongs aus den vergangenen 30 Jahren und mehrstimmigem Gesang boten Sängerin Karin und Thomas (Gitarre, Gesang), Thommy (Drums) und Paco (Bass) das volle Programm und eine nachhaltige Show, die bestens ankam. Zu selten gehörten Songs wie "Are You Gonna Be My Girl" (Jet), "Don’t Stop Me Now" (Queen), "Black Horse and The Cherry Tree" (KT Tunstall) oder "Baby Love" (Supremes) wurde teilweise vor der Bühne getanzt und die aus Baden-Baden angereiste und aus St. Leon-Rot stammende Nora strahlte mit den Akteuren um die Wette. Wie es so ist, "fer umme" aufzutreten? "Da gibt es keinen Unterschied. Musik ist unser Leben und wir spielen immer dort, wo eine Steckdose ist", eröffnet Robin Carpe, der vom "klasse Publikum" und dem "atmosphärischen Clublokal" überrascht und sehr angetan war.

Die nächsten Glanzpunkte kündigen sich bereits an, wenn am 28. Januar die Olli-Roth-Band und am 11. Februar die Gruppe "Tres Hombres" mit ZZ-Top-Covern ihre Visitenkarte abgeben.

Ort des Geschehens

Info: Näheres zu Auftrittsterminen und Künstlern gibt es unter www.kfv-kurpfalz.de oder per Mail an info@evm-online.com