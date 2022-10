Bammental. (cm) Nach langer Zeit hat sich auf dem Krähbuckel – dem früher so berüchtigten Abschnitt der Bundesstraße B 45 zwischen Wiesenbach und Mauer – am Mittwoch wieder ein Unfall ereignet. Wie Polizeisprecher Dennis Häfner auf RNZ-Anfrage berichtete, fuhr eine von Mauer kommende Mercedes A-Klasse gegen 16.45 Uhr auf einen Nissan auf, der verkehrsbedingt kurz vor der Esso-Tankstelle warten musste. Laut Polizei blieben beide Fahrer unverletzt und es entstand ein Gesamtschaden von knapp 20.000 Euro. Da viel Kühlflüssigkeit ausgetreten ist, wurde die Bammentaler Feuerwehr zur Reinigung der Fahrbahn alarmiert. Kommandant Timo Winkelbauer berichtete, dass acht Einsatzkräfte etwa eine Stunde lang beschäftigt waren. Die Fahrspur Richtung Neckargemünd musste bis kurz vor 19 Uhr gesperrt werden. Die Polizei regelte den Verkehr abwechselnd an der Unfallstelle vorbei, doch es kam zu langen Rückstaus. Es sei der erste Unfall nach dem umfangreichen Umbau des Krähbuckels Ende 2019 gewesen. Nach zahlreichen schweren Unfällen teils mit Todesfolge war der Kurvenbereich mit einer Leitplanke "entschärft" worden.