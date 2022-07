Bammental. (bmi) Müll illegal im Wald zu entsorgen ist das eine. Diesen anzuzünden und damit für die Gefahr eines größeren Brands zu sorgen, das andere. Genau dies ist am Donnerstag im Bammental geschehen. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde sie am Donnerstag gegen 13.20 Uhr zu einem Flächenbrand in das Gebiet Rotenberg nahe der Landesstraße L600 in Richtung Gaiberg gerufen. "Dort hat offenbar jemand widerrechtlich Sachen abgelagert und den Unrat angezündet", berichtete Kommandant Timo Winkelbauer auf Nachfrage.

Die Einsatzkräfte konnten das auf wenigen Quadratmetern Fläche lodernde Feuer schnell löschen und ein Ausbreiten auf nahe Wiesen verhindern. Eine Spaziergängerin hatte von einem nahen Aussichtspunkt aus eine Rauchentwicklung bemerkt und so das Feuer zufällig entdeckt. "Wäre der Brand nicht in einem so frühen Stadium entdeckt worden, hätte das ganz anders ausgehen können", betonte Winkelbauer angesichts der Trockenheit.