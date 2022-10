Spaß für die ganze Familie ist auf der "alla hopp!"-Anlage in Meckesheim garantiert. Kinder kommen bei den zahlreichen Schaukeln, Rutschen und Sandelplätzen sowie der Seilbrücke über die Elsenz als besonderem Höhepunkt voll auf ihre Kosten . Immer vielfältiger wird das Angebot am Leimener Gossenbrunnen. Neu hinzugekommen ist im dortigen Stadtwald zuletzt der Wichtelpfad: Entlang ...

Hoch hinaus geht es in Dossenheim auf den Hausberg Weißer Stein . Rund 550 Meter über dem Meer wartet hier neben einem Ausflugslokal samt Biergarten ein Aussichtsturm, der nach aufwendiger Renovierung seit 2020 wieder geöffnet hat. Er besticht wegen der rundum hochgewachsenen Bäume mehr als architektonisches Kleinod denn durch seine Fernsicht. Nur wenige Kilometer und einen knapp einstündigen Fußmarsch entfernt wartet in Wilhelmsfeld mit dem Teltschikturm ein 41 Meter hohes Holzbauwerk, das einen Rundumblick über den Odenwald, die Rheinebene und das Neckartal bis in den Kraichgau ermöglicht . Die höchste Erhebung im gesamten Rhein-Neckar-Kreis mit 584 Metern befindet sich am Rande des Heiligkreuzsteinacher Ortsteils Eiterbach: Die Stiefelhöhe, die ein ausgedehntes Wandergebiet sowie auf hessischer Seite die Kirchruine und Wallfahrtsstätte St. Maria in Lichtenklingen aufzubieten hat.

Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Noch einmal über 20 Grad, viel blauer Himmel und Sonne: Die Rückkehr des Sommers zum Oktober-Ausklang schreit geradezu nach Ausflügen am anstehenden Wochenende. Die RNZ stellt mit sechs "Aufs und Abs" quer durch die Region lohnende Ziele rund um Heidelberg vor.

Auf die Gipfel

Hoch hinaus geht es in Dossenheim auf den Hausberg Weißer Stein. Rund 550 Meter über dem Meer wartet hier neben einem Ausflugslokal samt Biergarten ein Aussichtsturm, der nach aufwendiger Renovierung seit 2020 wieder geöffnet hat. Er besticht wegen der rundum hochgewachsenen Bäume mehr als architektonisches Kleinod denn durch seine Fernsicht. Nur wenige Kilometer und einen knapp einstündigen Fußmarsch entfernt wartet in Wilhelmsfeld mit dem Teltschikturm ein 41 Meter hohes Holzbauwerk, das einen Rundumblick über den Odenwald, die Rheinebene und das Neckartal bis in den Kraichgau ermöglicht. Die höchste Erhebung im gesamten Rhein-Neckar-Kreis mit 584 Metern befindet sich am Rande des Heiligkreuzsteinacher Ortsteils Eiterbach: Die Stiefelhöhe, die ein ausgedehntes Wandergebiet sowie auf hessischer Seite die Kirchruine und Wallfahrtsstätte St. Maria in Lichtenklingen aufzubieten hat.

Ab zum Familienausflug

Spaß für die ganze Familie ist auf der "alla hopp!"-Anlage in Meckesheim garantiert. Kinder kommen bei den zahlreichen Schaukeln, Rutschen und Sandelplätzen sowie der Seilbrücke über die Elsenz als besonderem Höhepunkt voll auf ihre Kosten. Immer vielfältiger wird das Angebot am Leimener Gossenbrunnen. Neu hinzugekommen ist im dortigen Stadtwald zuletzt der Wichtelpfad: Entlang des 4,5 Kilometer langen Naturlehrpfads ist dort Märchenhaftes in Form von Miniaturbauwerken wie "Wurzelhausen" samt Ober- und Unterdorf, Wichtel-Wald-Kita oder österreichischer Wingert-Alm mit Seilbahn entstanden. Zudem locken am oberen Ende der Heltenstraße das Wildgehege mit Wildschweinen, Rehen sowie ein zweites Areal mit Ziegen und Enten. Und der Abenteuerspielplatz Spuk im Wald inklusive Seilbahnrutsche, Schaukel und Trampolin. Der Steinbruch Leferenz bietet in Dossenheim neben der abenteuerlichen Naturkulisse eine Spielwiese, mehrere Tümpel und Informationen zum historischen Gesteinsabbau samt Blick auf Loks und Loren sowie eine Panoramaaussicht auf der obersten Ebene. Der Evolutionsweg in Leimen-Gauangelloch mit Start am Ende des Lindenwegs stellt die Geschichte des Lebens auf der Erde dar – auf Tafeln für Erwachsene sowie in kindgerechter Sprache. Das Projekt übertragt die unvorstellbar lange Zeit von 4.600.000.000 Jahren auf eine Strecke von gut einem Kilometer.

Auf zur Geschichtsstunde

Die Region Heidelberg ist mit zahlreichen Burgen versehen. "Hauptstadt" ist dabei das Vierburgenstädtchen Neckarsteinach. Die vier historischen Bauwerke sind in ihrem Ensemble weit und breit einzigartig. Hinterburg und Burg Schadeck – besser bekannt als "Schwalbennest" – sind frei zugänglich, Mittel- und Vorderburg in Privatbesitz. Auf der anderen Seite des Neckars bietet die hochmittelalterliche Burg Dilsberg aus dem Jahr 1150 bis 1200 einen herrlichen Blick ins Flusstal. Dort findet am Sonntag um 15 Uhr die letzte öffentliche Führung vor der Winterpause statt. In Neckargemünd ist auch die Burgruine Reichenstein zu besichtigen. Um 1200 an strategisch günstiger Stelle gebaut, wurde sie wohl schon im 15. Jahrhundert aufgegeben. Nicht weit entfernt ist die Villa Rustica, die im Herrenwald bei Wiesenbach steinerner Zeuge menschlicher Besiedlung aus der Zeit um 130 nach Christus ist. Der ehemalige römische Gutshof ist heute Bodendenkmal. Auch die Schauenburg in Dossenheim bietet für Geschichtsfans, Picknicker oder Fernsicht-Liebhaber einen Quell der Freude. Auf der 1130 erstmals erwähnten, 1460 zerstörten und von Ehrenamtlichen über Jahrzehnte freigelegten Ruine fühlt man sich ins Mittelalter zurückversetzt.

Ab in die Natur

Natur pur lässt sich in den Binnendünen rund um Sandhausen erleben. So sind in der "Brühlwegdüne" als erstem Entwicklungsnaturschutzgebiet Baden-Württembergs seltene sowie besondere Tier- und Pflanzenarten zu bestaunen, die in dieser in der letzten Eiszeit entstandenen Landschaft mit vom Rhein hergewehtem Sand leben. Apropos Eiszeit: 500.000 Jahre Erdgeschichte inklusive dreier Eiszeiten bieten Löß und Buntsandstein in der "Weißen Hohl". Zwischen Nußloch und dem Ortsteil Maisbach bietet dieser Hohlweg wie aus dem Bilderbuch neben der geologischen Rarität zehn Meter hohe Schluchtwände, darauf wachsende Bäume und Wurzelstöcke inklusive derzeit herbstlich-buntem Blätterregen. Den gibt es auch an den Hängen des Odenwalds, wo Dossenheim als wahres Kastanien-Eldorado gilt. "Schuld" daran sind die Römer, die mit ihrer Kultur, mit Wein und Kastanien auch zwei Pflanzengattungen aus südlicheren Gefilden an die Bergstraße gebracht haben. Die schönsten Kastanien im ganzen Wald gibt es etwa auf den Wegen zwischen Schauenburg und Schriesheimer Strahlenburg oder in Richtung Handschuhsheim auf den Strecken ins Mühltal.

Auf zur Aussicht

In die Ferne schweifen nur mit geringem Aufwand ist in der Region Heidelberg vielerorts möglich. Lohnende Aussichten nach kleinen Anstiegen bieten sich etwa in Neckargemünd von der Bockfelsen- und Rothsnasenhütte, vom Kraichgaublick bei Gaiberg oder der Pfefferminzruhe nahe der L 600 bei Leimen. In Neckargemünd wartet zudem mit der Neckarriedkopfhütte die erste bewirtschaftete Hütte entlang des Neckarsteigs.

Ab ans Wasser

Egal ob Fluss, Bach oder See: Bei schönem Wetter lässt es sich am Wasser gut aushalten. Rund um Heidelberg natürlich vor allem am Neckar, der in Neckarsteinach sowie in Neckargemünd Uferpromenaden und Einkehrmöglichkeiten bietet. Auch der Dossenheimer Weiler Schwabenheim ist samt Biergarten beliebtes Ausflugsziel am Fluss. Die Elsenz mit dem Naturschutzgebiet "Mauermer und Bammentaler Elsenztal" und die Steinach mit mehreren Angelteichen bei Heiligkreuzsteinach locken ebenso wie der Diljemer Waldsee und jener beim Landgut Lingental.