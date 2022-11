Weinheim. (web) Es geht um nicht weniger als 4374 unrichtige Atteste. Eine in Weinheim niedergelassene Ärztin und ihre Angestellte stehen am Donnerstag, 24. November, 9 Uhr, vor Gericht. Die mündliche Verhandlung findet vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Weinheim statt.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim wirft der Ärztin vor, in 4374 Fällen Atteste ausgestellt zu haben, die die Empfänger aus angeblichen medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreiten. Nach Überzeugung der Anklage hatte die Medizinerin allerdings nicht die dafür erforderlichen Untersuchungen vorgenommen. Vielmehr seien die Atteste "sozusagen auf Zuruf" ausgestellt worden.

Hintergrund sei – so die Anklage – die politische Einstellung der Angeklagten. Die Ärztin habe die "gefestigte Ansicht" vertreten, die durch Bund und Länder erlassenen Gesetze und Verordnungen zum Schutz vor dem Coronaerreger seien "nicht geboten und würden die Freiheiten der Bürger unangemessen einschränken".

Nach RNZ-Beobachtungen könnte sie unter anderem 2020 auf einer "Querdenker"-Demo in Weinheim aufgetreten sein, auf der auch noch ein anderer Arzt gegen die Corona-Politik wetterte. Insbesondere gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung habe sich die Angeklagte wiederholt öffentlich auf Demonstrationen gegen die seinerzeit geltenden Corona-Maßnahmen ausgesprochen, weiß auch die Staatsanwaltschaft Mannheim. Die Ausführungen der Angeklagten seien zudem in Form von "Interviews" auf der Online-Videoplattform YouTube veröffentlicht worden.

Der Angestellten Beihilfe vorgeworfen. Das "Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse" ist eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe sanktioniert wird.

"Es geht bei dem Tatbestand nicht darum, zu klären, ob die Empfänger des ärztlichen Zeugnisses tatsächlich krank sind", erläutert das Amtsgericht in einer Pressemitteilung: "Unrichtig im Sinne des Gesetzes ist ein Zeugnis nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Regel bereits dann, wenn ein Zeugnis über einen Befund ausgestellt wird, ohne dass eine erforderliche Untersuchung stattgefunden hat."