Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Es war ein unerwarteter Aufreger in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats: Bauamtsleiter Andreas Fritz berichtete, dass der Gemeinde bei den Arbeiten am Alten Rathaus der Wetterhahn abhandengekommen ist. Vermutet wird ein Diebstahl.

Der Wetterhahn hatte jahrzehntelang auf dem Glockenturm gethront. Hinweise auf den Täter oder die Täterin lägen nicht vor. Da das denkmalgeschützte Gebäude von 1729 umfassend saniert wird, hatte der Gemeinderat einmal mehr über Auftragsvergaben an Firmen für die Ausführung von Arbeiten zu entscheiden.

Im Fokus stand dabei dieses Mal der Glockenturm, der sich wie berichtet bei einer vor Kurzem erfolgten Begutachtung als äußerst marode herausgestellt hatte. Der Punkt "Rekonstruktion Wetterhahn" tauchte in der Auflistung der Arbeiten mit anvisierten Projektkosten von knapp 5500 Euro auf.

"Alle Firmen legen für ihre Mitarbeiter die Hand ins Feuer", erklärte Fritz. Der Wetterhahn sei während der Baumaßnahmen verschwunden. "Und er blieb verschwunden", wie der Bauamtsleiter mit Bedauern feststellen musste.

Im Gemeinderat sorgte die Nachricht verständlicherweise für Empörung. "Dass der Wetterhahn wegkommt, kann ich nicht verstehen", schüttelte etwa Matthias Grasse (M2) den Kopf über diesen dreisten Diebstahl. Und mit diesem Unverständnis war er selbstredend nicht alleine.

"Wir lassen das über unsere Versicherung prüfen", meinte Bürgermeister Maik Brandt, der – wohl auch durch seine Erfahrungen als einstiger Polizeibeamter – zu ergänzen wusste, dass solche Baustellen-Diebstähle leider nicht unüblich seien.

Was die Instandsetzung des maroden Glockenturms an sich anging, war die Begeisterung des Gemeinderats auch nicht viel größer. "Es ist mir unverständlich, dass man das nicht schon viel früher erkannt hat", meinte Gunter Dörzbach (CDU).

Zur "Ehrenrettung" des Architekten sei zu bemerken, dass der Glockenturm zuvor mit Holz und Blech verkleidet war, nahm Bürgermeister Brandt den in dieser Sache Hauptverantwortlichen in Schutz. Bauamtsleiter Fritz ergänzte, man habe an den Turm erst richtig rangehen können, nachdem die Zimmerarbeiten ...