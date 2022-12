Leimen/Nußloch/Sandhausen. (cm) Ab heute wird es wieder spannend für alle, die einen Adventskalender haben – insbesondere wenn dieser vom Lions-Club Leimen stammt. Denn hinter jedem Türchen dieses besonderen Kalenders verbirgt sich ein möglicher Gewinn. Ob man zu den Glücklichen zählt, verrät ab heute jeden Tag die RNZ.

Und so funktioniert es: Jeder Lions-Kalender ist ein Los. Dessen vierstellige Nummer ist auf dem Kalender vermerkt. Die zu ergatternden Preise hinter den Türchen sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Die Gewinnnummern wiederum wurden nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Und sie wurden den einzelnen, mit Buchstaben gekennzeichneten Preisen zugeordnet. Wer gewinnt, ist ab dem heutigen 1. Dezember und bis Heiligabend der täglichen RNZ zu entnehmen. Sie veröffentlicht die Gewinnzahlen.

Hochwertigere Preise, mehr Gewinne, Rekord-Auflage: Es ist ein Jahrgang der Superlative des Lions-Kalenders. Besonders hoch war die Nachfrage nach dem Kalender bereits in den beiden vergangenen Pandemie-Jahren – ein Indiz für den Lions-Clubs Leimen, dass das Konzept "Bürger helfen Bürger" auch in schwierigen Zeiten greift. Der Kaufpreis in Höhe von 5 Euro blieb, doch die Anzahl sowie die Attraktivität der Gewinne hat sich erhöht. Aus dem Erlös aus dem Verkauf der 5000 Exemplare – vergangenes Jahr waren es 4000 Stück – sollen auch in diesem Jahr rund 15.000 Euro der Jugendförderung wie Kindergärten oder Schulen zugutekommen, wie Peter Marinoff aus Leimen bei der Vorstellung des Kalenders betonte. Er legte mit der neusten Auflage den letzten Kalender unter seiner Regie vor, denn er hat das Amt an Stefan Träumer abgegeben.

Der seit dem Jahr 2012 erscheinende Lions-Adventskalender und die Spenden, die die Club-Mitglieder obendrauf geben, haben in den vergangenen zehn Jahren in den drei Gemeinden summa summarum etwa 130.000 Euro eingebracht, welche gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden konnten.

In diesem Jahr beteiligten sich 80 Sponsoren aus der Region. Verlost werden rund 240 Preise mit einem Mindestwert von jeweils 30 Euro. Der Hauptgewinn wartet am 24. Dezember. An Heiligabend gibt es die Jahreszahl 2022 in Euro zu gewinnen, gestiftet von der Volksbank Kraichgau. Den Nikolaus-Preis von 500 Euro am 6. Dezember steuerte die Sparkasse Heidelberg bei.

Und das sind die Glücksnummern des heutigen Donnerstag, 1. Dezember, mit der jeweiligen Buchstabenzuordnung der Gewinne: A) 3135; B) 0334; C) 1354; D) 1057; E) 3240; F) 3933; G) 0094; H) 1574; I) 0174. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.