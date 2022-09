Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Erst 2018 eingeführt und schon jetzt nicht mehr wegzudenken: das Hundeschwimmen im "Wietalbad". Es waren wieder deutlich über 250 Vierbeiner, die sich nebst Frauchen und Herrchen zum Saisonfinale einfanden. Bis 15 Uhr waren die Becken noch geöffnet – und viele nutzen die "letzte Chance", noch ein paar Bahnen zu ziehen. Das Fazit für die Saison konnte Badeleiter Björn Erhard bereits unlängst ziehen, als die magische Zahl von 150.000 Besuchern erreicht worden war. "Ein tolles Ergebnis, das Beste in den zurückliegenden Jahren", freute er sich.

Diesmal sollten Emma, Fred und der kleine Dackel Michi den Schlusspunkt setzen. Schon früh hatten sich die ersten Hundebesitzer eingefunden, um ihre Lieblinge auf viel Spaß im nassen Element vorzubereiten. Unter Ermunterungsrufen ging es zunächst über die Rasenfläche in Richtung Wasser, dort jedoch war zunächst Zurückhaltung angesagt. Erst aufmunternde Worte und Rufe konnte das Misstrauen überwinden und dann ging es mächtig zur Sache. Es wurde geplanscht, hinter Gummibällchen wurde hergeschwommen und in die "Fluten" gesprungen. Ein kleiner Dackel war gar mit einer knallroten Schwimmweste ausgestattet.

Hin und wieder wurde es auch am Beckenrand feucht, als die aus dem Wasser steigenden Hunde sich mit einem kräftigen Schütteln der Feuchte entledigten. "Wir finden das toll, hier die Möglichkeit zu haben, am letzten Tag der Saison mit unseren Lieblingen hier sein zu können", meinte eine Dame aus Wiesloch. Das Wetter spielte mit, am späteren Nachmittag kam gar die Sonne raus.

Im "Wietalbad" stehen nun viele Arbeiten an: Filteranlagen werden gereinigt, Sonnenschirme und Liegen verstaut, die Außenanlagen winterfest gemacht, ehe es dann im Februar wieder an die Vorbereitungen für die neue Saison geht.