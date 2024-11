Von Christoph Moll

Neckargemünd. Zweimal gut, zweimal befriedigend und zweimal ungenügend: So fällt das Urteil über die größeren Brücken in Neckargemünd aus, für welche die Stadt zuständig ist. Anders als zum Beispiel bei der Friedensbrücke – für diese ist wegen der darüber verlaufenden Bundesstraße 37/45 der Bund zuständig – ist die Stadt bei sechs anderen Bauwerken in