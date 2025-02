Von Anja Hammer

Rauenberg. Rauenberg will sich dem Zweckverband Musikschule Südliche Bergstraße anschließen. Das ist das Ergebnis einer Debatte, die seit Wochen geführt wird und ihr emotionales Finale am Mittwochabend im Bürgersaal des Rathauses fand. Dort hatte der Gemeinderat über diesen Beitritt zu entscheiden – und damit über die Frage, ob es auch in Zukunft