Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Klimaschutz und Energieeinsparung fängt im Kleinen an. Am besten startet man damit in den eigenen vier Wänden. Denn jeder kann etwas zum Schutz des Klimas und der Umwelt tun. Auch kleine Maßnahmen helfen, die Klimakrise abzumildern und die Energiewende voranzubringen. Wie diese aussehen können, erfuhr man am Wochenende unter dem Motto "Energiewende vor Ort" an den Infoständen der verschiedenen lokalen Akteure auf dem Wasserturmplatz. Organisiert wurde die Veranstaltung in Kooperation mit der Stadt von der "Zukunftswerkstatt Klima", deren Mitglieder sich regelmäßig zum Austausch im "Haus der Begegnung" treffen.

Zu ihnen gehört auch der städtische Umwelt- und Naturschutzbeauftragte Benedikt Seelbach, der als Bindeglied zwischen der Stadtverwaltung und der Gruppe die haupt- und ehrenamtlich Engagierten zusammenbringt. "Heute präsentiert sich die ‚Zukunftswerkstatt Klima‘ zum ersten Mal in der Öffentlichkeit", betonte Seelbach, der sich über die gelungene Premiere des Energiewende-Infotages freute. Zusammen mit den Klimawerkstatt-Mitgliedern Isabel Moreira da Silva, Peter Hirschmann, Silvia Weiss, Andrea Reisner, Helmuth Lechner und Thomas Rink war er vor Ort, um als Ansprechpartner der Stadt über anstehende oder begonnene Umwelt-, Klima- und Naturschutzprojekte zu informieren. "Als Mitglieder der ‚Zukunftswerkstatt Klima‘ ist es uns wichtig, dass wir vor Ort endlich ‚ins Handeln‘ kommen und ‚Nägel mit Köpfen‘ machen", erläuterten Hirschmann und Moreira da Silva.

Im vierzehntägigen Rhythmus trifft sich die Gruppe, um sich über Themen wie Energie, Klimaschutz, Biodiversität und Artenschutz auszutauschen und Projektideen zu entwickeln. An ihrem Infostand konnten sich Interessierte informieren, inwieweit ihr Haus für Photovoltaik geeignet ist. Auch Bürgermeisterin Patricia Rebmann schaute vorbei.

Passend dazu war wenige Meter weiter die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG) mit einem Infostand vertreten. Rüdiger Rowold zeigte auf, wie jeder Bürger einen Beitrag zur Energiewende leisten kann – entweder durch Solaranlagen auf privaten Hausdächern oder mit kleinen Balkon-Kraftwerken. Wer kein Wohneigentum hat, kann durch die finanzielle Beteiligung an gemeinschaftlichen Bürger-Solaranlagen, die von der HEG gebaut werden, trotzdem Ökostromproduzent werden. "Wir möchten den Menschen in der Region die Möglichkeit geben, in erneuerbare Energien zu investieren und die Energiewende herbeizuführen."

Am Stand der MVV ...