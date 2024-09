Walldorf. (RNZ) Einmal ein Star in der Manege sein, in luftiger Höhe oder auf dem Boden akrobatische Kunststücke vorführen, das Publikum in Erstaunen versetzen – das machen die jungen Artisten des Zirkus Payaso.

Hervorgegangen aus dem Zirkus Sorriso, der in den Jahren 2001 bis 2019 beim Zeltspektakel die Zuschauer unterhalten hatte, wurde 2011 der Zirkus Payaso von engagierten Nachwuchsartisten in Walldorf als Untergruppe der Turnabteilung der SG Astoria Walldorf gegründet. Seither ist die Nachwuchszirkustruppe ordentlich gewachsen. Für ihren großen Auftritt haben 45 Kinder in ihren Ferien eine Woche Zirkustraining durchlaufen. Gekrönt wird die harte Probenarbeit durch eine Zirkusgala für Familien, bei der die jungen Artisten am Samstag aufführen, was sie einstudiert haben.

Das Publikum darf sich auf waghalsige Trampolinsprünge, Kraftakrobatik, Seilkunststücke, anmutige Vorführungen am Trapez und vieles mehr freuen, wenn es am Samstagnachmittag endlich heißt: Vorhang auf und Manege frei für den Zirkus Payaso!

Info: Walldorf, Samstag, 7. September, 14.30 Uhr, Zeltspektakel bei der Grillhütte am Tierpark. Karten für 10,70 Euro und weitere Informationen auf www.zeltspektakel.info.