Walldorf. (kvs) Die Waldlichtung an der Grillhütte neben dem Walldorfer Tierpark wird in den letzten beiden Sommerferienwochen zum Mekka für Kleinkunstbegeisterte. Im familiären Ambiente sind dreizehn Kabarett-, Comedy-, A-capella- bzw. Musikveranstaltungen das Herzstück des Walldorfer Zeltspektakels. Ab 17 Uhr kann im "Sabroso Waldrestaurant auf Zeit" ein Spätsommerabend kulinarisch eingeläutet werden. Die Küche von David Sainz-Rueda verwöhnt mit unkomplizierten, spanischen Kreationen. Eine telefonische Reservierung empfiehlt sich.

Zum ersten Mal starten die Kleinkunstveranstaltungen bereits um 20 Uhr, sodass die täglich anschließende "LateNight am Lagerfeuer" um etwa 21.45 Uhr beginnen kann. Werktäglich gastiert die "Louis Trinker Band" und unterhält ihr Publikum mit Rock der 70er bis heute. An den Festivalsamstagen warten Überraschungen auf die Gäste.

Erstmalig wurde das Kinderprogramm mit Veranstaltungen am Nachmittag für Kinder und ganze Familien erweitert. Ingo Oschmann ist nicht nur Comedian, sondern auch Zauberkünstler. Mit ihm werden die Kinder bei einem Mitmachspektakel (2. 9.) selbst zu Zauberern. Die große Zirkusgala (3. 9.) des "Zirkus Payaso" ist für die Nachwuchsartisten eine echte Premiere im Zirkuszelt. Ein unvergessliches Konzert erwartet Groß und Klein mit "Krümelmucke" (9. 9.). Mit Texten und Melodien bringen Krümelmucke-Wesen Kinder spielerisch mit Musik in Berührung.

Das Abend-Bühnenprogramm startet mit "Marilyn’s calling" (28. 8.). Hier präsentieren Jutta Werbelow, Gigu Neutsch und Markus Schramhauser bekannte und weniger bekannte Songs und keine Double-Show. "Ohne Dich war es immer so schön" (29. 8.) stellen Tina Teubner und Pianist Ben Süverkrüpp fest. In "Spiel ab!" (30. 8.) liest Kabarettist Frank Goosen aus seinem gleichnamigen Fußballroman. Musikkabarettist Sven Garrecht singt, spielt und dichtet sich entlang an den großen und kleinen Fragen unserer Zeit und stellt am Ende fest: "Wenn nicht jetzt, wo sonst" (31. 8.).

Eine Kanalratte, die Heavy Metal röhrt, ein verrückter Kakadu, der herzergreifend Schlager singt und eine kapriziöse Buchhalterin, die in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert – Murzarella lässt mit "Bauchgesängen und anderen Ungereimtheiten" (01. 9.) ihre Puppen auf exzellentem Niveau singen! Für Erwachsene hält Ingo Oschmann eine "Scherztherapie" (2. 9.) bereit, in der das große Ding, das wir Leben nennen seziert wird.

Unduzo, die Vollprofis im A-cappella-Segment, reihen persönliche Missgeschicke, nostalgische Momente, politische Ambitionen zu "Friede, Freude, Götterfunken" (3. 9.) zusammen. Einen Abend voller Humor, spontaner Einfälle und vieler denkwürdiger Momente verspricht Christoph Maul. Und am Ende des Abends weiß das Publikum, das Leben auf und in unserm Land ist oft "Besser als sein Ruf" (4. 9.). "Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem – dachte ich" (5. 9.). Mit dieser Feststellung taucht Hans Gerzlich in den Kosmos: Kinder, Küche, Karrierefrau. "Streng geheim!" (6. 9.) ist die Aufklärungs- und Erleuchtungsshow mit Marcel Kösling, der in seinem vierten Soloprogramm wieder mühelos Zabarett und Kauberei vereint.

Franziska Wanninger singt von den Untiefen des Lebens, schafft es, mit wenigen Charakterstrichen ganze Welten zu erschaffen, so lange bis es "rote Rosen hagelt" (7. 9.). In einer Live-Show aus Action, Comedy und Artistik bringen die Social-Media-Stars Benno und Max in "Challenge Accepted" (8. 9.) ihre spektakulärsten Tricks, Stunts und viralsten Hits auf die Bühne. Den Schlusspunkt setzt die wohl beste weibliche A-cappella-Popband Europas. Die Medlz präsentieren mit "Läuft bei uns!" (9. 9.) den Soundtrack ihres Lebens – und der bringt mit nur vier Stimmen das Zelt zum Kochen, ganz ohne Instrumente.

Info: Walldorf, 28. August bis 9. September, Zeltspektakel bei der Grillhütte am Tierpark, Karten von 8,70 bis 25,20 Euro, www.zeltspektakel.info