Von Timo Teufert

Walldorf. Zwei Tage lang war Bonnie verschwunden, obwohl sich die zweijährige Katze sonst immer in der Nähe des Hauses ihrer Besitzer in der Nachbarschaft der katholischen Kirche in Walldorf aufhält und kommt, wenn sie gerufen wird. Als sie dann am Montagnachmittag wieder auftauchte, der Schock: Dem Tier fehlte das komplette Fell am Schwanz.

Die Besitzerfamilie weiß nicht, was mit Bonnie passiert ist: Zog sich die Katze die Verletzungen bei einem Unfall zu oder wurde sie Opfer eines Tierquälers? Die behandelnde Tierärztin geht davon aus, dass es kein Unfall war.

"Das Schreien von Bonnie war herzzerreißend", berichtet der Besitzer im Gespräch mit der RNZ. Er habe Bonnie aus etwa zwölf Metern gesehen und zunächst gedacht, er habe sich verguckt. "Doch sie hatte keinen Schwanz mehr." Er holte seine Frau und eine Nachbarin, um das völlig verstörte und verängstigte Tier zunächst zu suchen und dann einzufangen.

"Sie saß unter ganz dichtem Gestrüpp und hat sich versteckt. Sie wäre nicht von selbst heraus gekommen", ist sich der Mann sicher. Dabei sei Bonnie sehr familientreu, sehr verspielt, brauche viel Nähe und genieße die Streicheleinheiten der Familie.

"Als wir Bonnie eingefangen hatten, konnte meine Frau gar nicht hinsehen", berichtet der Mann. Dem Tier habe das Fell vom obersten Ansatz bis zur Spitze des Schwanzes gefehlt, das Hinterteil sei blutverschmiert gewesen. "Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, weil ich die Katze so schnell wie möglich dahin bringen wollte, wo ihr geholfen wird", berichtet der Mann.

Die Nachbarin organisierte einen kurzfristigen Termin in der Tierarztpraxis. Die Tierärztin untersuchte die Katze, doch zur normalen Sprechzeit war es dort sehr voll, ein chirurgischer Eingriff deshalb nicht möglich.

Der Mann brachte Bonnie deshalb zur Wieslocher Tierklinik, wo ihr der Schwanz amputiert wurde. "Sie bekommt jetzt vier verschiedene Medikamente", so der Mann, der das Tier am Abend wieder mit nach Hause nehmen konnte. "Wir kümmern uns jetzt ganz intensiv um sie, sind immer in ihrer Nähe", berichtet er. Mittlerweile gehe es Bonnie schon wieder besser, am Donnerstag wurde sie von ihren Besitzern zur Kontrolle bei der Tierärztin vorgestellt, die sie zuerst untersucht hatte.

"Die Wunde heilt gut", so die Ärztin. Auch die Amputation in der Tierklinik habe gut funktioniert: Weil der Schwanz an einer relativ hohen Stelle abgenommen werden musste, sei dies immer etwas schwieriger: "Das ist dann in der Nähe der Nerven für den Blasenschließmuskel und den Schließmuskel des Enddarms. Wenn man den beschädigt, könnte die Katze keinen Kot oder Urin mehr halten", so die Veterinärin. Einen traumatisierten Eindruck mache Bonnie glücklicherweise nicht, so die Ärztin.

Im Gespräch mit der RNZ betont sie allerdings, wie ungewöhnlich die Verletzung ist. "Mir ist so etwas noch nicht untergekommen." Von der Basis bis zur Spitze sei der Schwanz gehäutet gewesen – wie bei einem geschlachteten Tier. Dabei sehe man als Tierarzt schon einiges: Katzen verletzten sich schon mal, weil sie irgendwo durchschlüpfen und sich dabei Schnittverletzungen zuziehen oder an einer Stelle mal Fell fehlt. "Aber diese Verletzung kann Bonnie einfach nicht alleine passiert sein", ist die Veterinärin überzeugt.

"Dass ein Schwanz skalpiert und abgehäutet wurde, heißt, dass daran mit enormer Kraft gezogen wurde. Ich mag mir weitere Details gar nicht vorstellen", so die Tierärztin. Der Vorfall sei sehr dubios. Das ausgefranste Fell zeuge davon, dass mit grober Gewalt daran gerissen wurde.

"Mir fällt keine Situation ein, in der sich eine Katze so etwas selbst zufügen könnte." Deshalb habe sie dem Besitzer auch geraten, Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei zu erstatten.

Bei Unfällen mit Autos komme es schon einmal zu Schwanzabrissen, wenn eines der Räder den Schwanz der Katze erwische: Dadurch würde großer Zug auf die Wirbelsäule des Tieres verursacht, sodass es am Kreuzbein oder an den Schwanzwirbeln zu einem Abriss komme. "Der Schwanz hängt dann aber ,nur’ herunter, aber äußerlich ist er intakt", erklärt die Veterinärmedizinerin.

Glücklicherweise sei die Katze sehr an ihre Besitzer gewöhnt, sodass sie zurückkam: "Wenn sie sich irgendwo verkrochen hätte, hätte sie eine Sepsis bekommen können", so die Ärztin. Über die große Wundfläche hätten zudem Infektionen leichter eindringen können. Einschränkungen werde Bonnie nicht haben, nur müsse sie sich jetzt erst an ein Leben ohne ihren Schwanz – den Katzen zum Balancieren nutzen – gewöhnen: "Sie muss jetzt lernen, ohne ihren Schwanz zu springen und zu landen und das genau austarieren."

Auf RNZ-Nachfrage konnte die Polizei gestern noch keine Angaben zu dem Fall machen. "Uns sind keine Tierquälereien im Einzugsbereich des Tierheimes bekannt", erklärte auch Volker Stutz, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf und Umgebung. Erst am Donnerstag letzter Woche wurde allerdings einem Kater in Öhringen im Hohenlohekreis das Fell vom Schwanz vollständig abgezogen. Auch dort hatte ein Veterinär festgestellt, dass das Verletzungsmuster nicht auf einen Verkehrsunfall oder einen anderen Unfall zurückzuführen sei.