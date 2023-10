Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Wohnen wird immer teurer. Das gilt nicht nur in Heidelberg, sondern auch im Umland. Um bis zu 26 Prozent wie in Bammental sind die Mieten in den Städten und Gemeinden der Region zuletzt innerhalb eines Jahres in die Höhe geschossen.

Im benachbarten Wiesenbach lag das Plus bei 20 Prozent, in Leimen und Nußloch bei 17 Prozent sowie in Dossenheim bei 13 Prozent. Bereits in den Vorjahren gab es deutliche Steigerungen. Das zeigt der Preisatlas von "Homeday".

> Das teuerste Pflaster

Vorweg: An Heidelberg schafft es kein Ort rund um Heidelberg heran. Die Universitätsstadt ist mit 15,50 Euro pro Quadratmeter das teuerste Pflaster. Doch weit davon entfernt sind zwei Gemeinden nicht mehr: Dossenheim und Nußloch. In Dossenheim kletterten die Mieten seit einem Jahr um 13 Prozent auf durchschnittlich 13 Euro pro Quadratmeter, in Nußloch sogar um 17 Prozent auf 12,40 Euro. Besonders teuer ist es im Dossenheimer Ortszentrum mit bis zu 14,60 Euro pro Quadratmeter.

"Günstiger" wird es im Süden und Osten der Bergstraßengemeinde, wo für den Quadratmeter im Schnitt 11,30 Euro fällig werden. Der Ortsteil Schwabenheimer Hof liegt mit 13 Euro pro Quadratmeter im Mittelfeld. In Nußloch lebt es sich im Westen noch am preiswertesten: Hier liegen die Mieten zwischen 10,60 und 13,10 Euro. Am nördlichen, östlichen und südlichen Ortsrand werden jedoch im Schnitt 14,20 Euro für den Quadratmeter aufgerufen.

> Das obere Mittelfeld

Nicht ganz so viel kostet das Wohnen in weiteren Städten und Gemeinden, die an Heidelberg angrenzen. Zwischen 11 und 12 Euro müssen die Bewohner von Leimen (11,90), Sandhausen (11,60), Bammental (11,30), Eppelheim (11,10) und Neckargemünd (11,00) berappen – wobei es auch hier wieder innerhalb der Orte große Unterschiede gibt. In Leimen ist es im Osten "am Berg" mit im Schnitt 12,80 Euro pro Quadratmeter besonders teuer, während im Zentrum und in weiten Teilen der Stadtteile Gauangelloch und St. Ilgen 10,90 Euro verlangt werden.

Vergleichsweise teuer ist in Sandhausen der Nordwesten: Während Mieter hier 13,20 Euro für den Quadratmeter zahlen müssen, sind es im Osten nur 11,00 Euro. In Bammental gilt derweil: Der Norden der Gemeinde ist teurer als der Süden mit dem Ortsteil Reilsheim. Tief in die Tasche greifen müssen Mieter im Nordwesten von Eppelheim: Hier werden 12,80 Euro für den Quadratmeter verlangt.

Günstiger ist es im Zentrum und weiter in Richtung Autobahn. Auch in Neckargemünd sind die Unterschiede beträchtlich: Preiswert ist das Wohnen in den Stadtteilen. So liegt die Durchschnittsmiete in Mückenloch zwischen 9,40 und 10,40 Euro. Teurer ist es schon mit Waldhilsbach und in weiten Teilen von Dilsberg mit 10,40 Euro im Schnitt.

In der historischen Bergfeste sind es sogar 11,50 Euro. Auch innerhalb der Kernstadt gibt es große Unterschiede. Besonders teuer ist das Wohnen in Kleingemünd und am Hollmuth mit 12,60 Euro. Ansonsten sind es zwischen 10,40 Euro und 11,50 Euro.

> Das untere Mittelfeld

Günstiger wird es etwas weiter von Heidelberg entfernt in Wiesenbach (10,60), Wilhelmsfeld (10,10), Mauer (9,30) und Schönau (9,20). Während es in Wiesenbach und Wilhelmsfeld innerhalb der Orte keine großen Unterschiede gibt, müssen Mieter im nördlichen Teil von Mauer mit 9,20 Euro und zum Teil sogar 10,50 Euro mehr für den Quadratmeter blechen als im Ortsteil "Übersee" mit 8,20 Euro. Und in Schönau lebt es sich mit 10 Euro auf dem Quadratmeter teurer als im Stadtteil Altneudorf mit 8,30 Euro.

> Die günstigsten Orte

Wer auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, sollte sich in Heiligkreuzsteinach (7,80) oder Spechbach (7,90) umschauen. In Teilen von Heiligkreuzsteinach werden nur 7,10 Euro und in einigen Bereichen von Spechbach nur 7,20 Euro verlangt. Ebenfalls im grünen Bereich liegen die Mieten in Lobbach (8,10), Neckarsteinach (8,30) sowie Gaiberg und Meckesheim (jeweils 8,90 Euro). Waldwimmersbach ist mit 7,30 Euro günstiger als Lobenfeld mit 8,80 Euro.

In Neckarsteinach ist der Stadtteil Neckarhausen mit 9,10 Euro teurer als das restliche Stadtgebiet mit 7,60 Euro und in Gaiberg ist der nordöstliche Ortsrand mit 9,70 Euro teurer als die übrige Gemeinde mit 8,10 Euro. Und in Meckesheim ist es mit 10 Euro teurer als im Ortsteil Mönchzell mit 7,70 Euro.

> Der Preisatlas des Maklerunternehmens "Homeday" mit Sitz in Berlin ist im Internet frei zugänglich und richtet sich an alle, die sich mit Immobilien beschäftigen. Er beinhaltet den durchschnittlichen Quadratmeterpreis für Kauf- und Mietobjekte bis auf Straßenebene sowie dessen Entwicklung. Die Preise werden nach einem Algorithmus berechnet.

Für seinen Preisatlas erhebt "Homeday" nach eigenen Angaben die Angebotsdaten aus über 300 verschiedenen Internetportalen sowie Tages- und Wochenzeitungen. Die Sammlung umfasst mehrere Millionen Angebotsdaten für Immobilien und wird ständig aktualisiert sowie erweitert.