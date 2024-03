Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Eindringlich berichtete der Autor Tijan Sila von seinen Erlebnissen während des Krieges in Sarajevo, seiner Flucht mit der Familie nach Deutschland und der Bewältigung all der schrecklichen Ereignisse, die er durchleben musste. Im Rahmen der "Wochen gegen Rassismus" hatten die Buchhandlung Eulenspiegel, die "Partnerschaft für Demokratie" und die Stadtbibliothek Wiesloch eingeladen, um aus erster Hand zu hören, wie man Schicksalsschläge verkraftet, um dann in ein neues, anderes Leben zu starten.

Die Darstellungen in den insgesamt drei Passagen, die Sila aus seinem neuen Buch "Radio Sarajevo" las, beeindruckten die Gäste. Bei Ausbruch des Krieges in Bosnien, zu Beginn des Zerfalls von Jugoslawien, war Tijan Sila gerade mal zehn Jahre alt und hörte im Radio einen Song von David Bowie. "Ich war zunächst verdutzt, aber der Luftdruck des Einschlags nahm mir erst mal die Luft weg", berichtete er rückblickend.

Der Geruch verbrannten Sprengstoffs sollte ihn über Jahre hinweg begleiten. Ständige Explosionen und Gewehrschüsse prägten ab da seinen Alltag, das Bombardement nahm zu. Details wie das Überleben im Keller des Plattenbaus in Sarajevo schilderte er aus der Erinnerung heraus, ohne dabei zu überzeichnen.

Eingangs hatten Aynur Bagdelen (Partnerschaft für Demokratie) sowie Sonja Nicolaisen (Eulenspiegel) die Besucherinnen und Besucher begrüßt. Der Schirmherr der "Wochen gegen Rassismus", Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann, erinnerte an die unbeschwerten und fröhlichen Bilder der Winterolympiade 1984 in Sarajevo, die in den neunziger Jahren durch Krieg, Verfolgung und großes Leid in den Hintergrund gedrängt worden waren.

Tijan Silva las über die Flucht der Familie, die von Hindernissen, Ängsten und einem starken Überlebenswillen geprägt war. "Ich habe mich von Freunden verabschiedet", berichtete er und nannte Einzelheiten der beschwerlichen Reise. So sei man unter anderem von Schleppern abhängig gewesen, die ihn nebst Familie auf Schmugglerpfaden außer Landes gebracht hätten. "Es war oftmals unerträglich", schilderte er die damalige Zeit und nannte erschütternde Details. So habe man alle Ersparnisse an die Schlepper abgeben und die Notdurft im Bus verrichten müssen. Von einem Streifschuss sei er am Bein verletzt worden: "Auch da habe ich Glück gehabt, denn der Schuss selbst wurde noch von einem zufällig dastehenden Auto abgemildert."

1994 kam die Familie als Kriegsflüchtlinge nach Deutschland und zwar nach Mannheim. Da stand zunächst der Gang zu vielen Ämtern und Behörden auf der Tagesordnung. "Ich habe über viele Jahre hinweg den Kontakt zu Serben und Kroaten vermieden, denn ich konnte all das nicht vergessen." Er sei lange ein psychisch krankes Kind gewesen. "Es bildet sich eine Art seelische Hornhaut, die irgendwann weniger wird." Auch Albträume habe er für sehr lange Zeit gehabt.

Später meldeten ihn seine Eltern an einem Gymnasium an. "Schon damals glich unsere Klasse einer Postkarte der Unicef, denn viele Nationen waren vertreten", blickte er zurück. Er habe noch häufig von Sarajevo geträumt und mit einem Anflug von Humor gab er sein erstes Wort auf Deutsch preis: "Es war Sch..., das habe ich oftmals vernommen, ohne die Bedeutung zu kennen, in Bosnien selbst war ein solches Wort absolut tabu." Seine Erinnerungen und die damit verbundenen Gefühle, die Spuren, die das Leid hinterlassen hat, brachte Sila prägnant und denkwürdig zu Papier.

In der abschließenden Fragerunde wollte ein Besucher wissen, warum er so gut Deutsch beherrsche. Er habe viel gelesen und später in Heidelberg Germanistik und Anglistik studiert, so Tijan Sila. Heute arbeitet er als Lehrer an einem beruflichen Gymnasium in Kaiserslautern. "Nein, heute habe ich keine Vorbehalte mehr gegenüber bestimmten Gruppierungen", berichtete er. Auch sei er zwischenzeitlich mehrmals wieder in Sarajevo gewesen, um dort einstige Freunde zu besuchen.

Auch in Deutschland fühle er sich wohl. "Die Situation ist heute hier besser als in den Tagen unserer Ankunft 1994." Dennoch beschäftigen ihn häufig Gedanken an die furchtbaren Geschehnisse in seiner einstigen Heimat, an Vergewaltigungen und andere Gräueltaten während des Krieges. Sein Motiv, Schriftsteller zu werden, sei das Bedürfnis, sich mitzuteilen: "Es war für mich eine Art Ablenkung und ich konnte aktiv werden", erzählte er.

Es war ein intensiver Abend, geprägt von teils bestürzenden Geschehnissen bei Kriegsausbruch, Flucht und Neuanfang in einem bis dato unbekannten Land. Sila berichtete mit einem Hauch von Leichtigkeit und doch intensiv und authentisch. So gelang es ihm, die Zuhörerschaft in seinen Bann zu ziehen.