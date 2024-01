Leimen. (bmi) "Hey, kennst du mich noch?". "Ich bin’s, der Nachbar von gegenüber". Mit Sprüchen wie diesen versuchen Unbekannte in jüngster Zeit, in Leimen und Umgebung mit vornehmlich älteren Mitbürgern Kontakt aufzunehmen. Ihnen geht es dabei weniger um ein nettes Gespräch, um eine Begegnung – sondern vielmehr um Bares. Während ein 73-Jähriger aus Leimen zwei solcher Vorfälle jüngst unbeschadet überstanden hat, verlor eine Nußlocherin bei einem ähnlichen Fall im Dezember Schmuck in vierstelligen Euro-Wert.

"Wir kennen uns doch von früher!" – so begann ein Unbekannter vor einigen Tagen auf offener Straße in Leimens Mitte das Gespräch mit einem 73-Jährigen. "ich war zunächst verdutzt und habe tatsächlich überlegt, ob ich den Herren womöglich kenne", erzählt der Leimener im Gespräch mit der RNZ. Der Mann gab sich jedenfalls als ehemaliger Nachbar von nebenan aus und erzählte, sein Vater sei heute gestorben. "Bis dahin war alles normal, dann ging es richtig los", schildert der 73-Jährige, dessen Name der RNZ bekannt ist.

Sein Gesprächspartner wollte unbedingt einkaufen gehen, seine Kreditkarte sei aber gesperrt worden. "Deshalb hat er mich nach Geld angehauen. Immer wieder, sehr hartnäckig", schildert der Leimener. Der Unbekannte schlug etwa vor, gemeinsam eine Bank aufzusuchen, um Geld abzuheben. Lässt er sich ansonsten gerne auf ein kurzes Gespräch ein, so brach der Senior dieses dann doch abrupt ab. Der mutmaßliche Ganove suchte mit seinem Fahrrad das Weite – und nach neuen Opfern.

Wenige Tage später dann: anderes Fahrzeug, andere "Bettler", gleiche Masche. "Kennst du mich nicht mehr?", ruft es dem 73-Jährigen aus dem offenen Fenster eines mit zwei Männern besetzten Autos entgegen. "Diesmal war ich vorbereitet und habe mehr Gegenfragen gestellt", erzählt der Leimener. Und diesmal wird es den Ganoven selbst zu blöd, diese werden irgendwann pampig und beleidigend. "Sie haben dann wenig später eine Frau mit Rollator angesprochen", hat der Senior beobachtet, der Mitmenschen für diese Masche sensibilisieren möchte.

Der Polizei gemeldet hat er die Vorfälle nicht: "Die hat doch ohnehin schon zu viel zu tun." Yvonne Schäfer als Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim betont auf RNZ-Nachfrage dagegen: "Es ist schade, dass der Herr die Vorfälle nicht angezeigt hat." Nur mit Kenntnis einer Straftat könne die Polizei entsprechend reagieren.

Dem Polizeiposten Leimen seien jedenfalls aktuell keine gleichgelagerten Fälle bekannt – "was nicht heißt, dass es keine weiteren Fälle gegeben haben könnte." Die beschriebene Masche – "Beziehungen aufbauen, Vertrauen erschleichen und dann die Leute ,abrippen’", sei laut Schäfer allerdings hinlänglich bekannt.

Einen durchaus ähnlich gelagerten – und leider erfolgreichen – Betrugsfall hatte es indes kurz vor Weihnachten in Nußloch gegeben. Wie berichtet hatte dort in der Straße "Neue Heimat" ein Ganove die Wohnung einer Seniorin betreten, unter dem Vorwand ein alter Bekannter ihres verstorbenen Mannes zu sein. Trotz mehrfacher Hinweise verließ der ungebetene Gast nicht das Haus, verwickelte die Frau in Gespräche und ergaunerte sich nebenbei Schmuck im Wert von knapp 2000 Euro.