Hirschberg. (ans) Bald endet der Zeitraum für das vom Land mit gut 60.000 Euro geförderte Bürgerbeteiligungsprojekt "Wir in Hirschberg". Mit den Projekten, von denen auch schon einige umgesetzt wurden, soll aber noch lange nicht Schluss sein. Das wurde in der Gemeinderatssitzung am Dienstag deutlich.

Bürgermeister Ralf Gänshirt dankte allen, die sich so intensiv eingebracht hatten.