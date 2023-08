Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Die neue Weinkönigin Jennifer Menrath strahlte mit ihren Prinzessinnen Natascha Dorobek und Anna-Lisa Müller um die Wette, als Oberbürgermeister Dirk Elkemann nach der Krönungszeremonie das Winzerfest im Park eröffnete. Schauplatz ist wieder der Gerbersruhpark und rund um den Pavillon hatten sich viele Besucher eingefunden, um das hoheitliche Trio zu würdigen. Menrath ist in der langen Geschichte des Winzerfestes die 70. Weinkönigin.

Vorgängerin Anna-Lena Kretz krönte Jennifer Menrath zusammen mit Natascha Dorobek (l.). Foto: Pfeifer

Der Kurpfälzische Fanfarenzug spielte auf, um das große Ereignis musikalisch zu begleiten, am Stand der "Winzer von Baden" gab es kostenlosen Rebensaft und für die Besucher die Gelegenheit, sich auf das Ereignis einzustimmen, das am kommenden Wochenende fortgesetzt wird. Vor dem Kronentausch wurden zunächst die bis dahin amtierende Hoheit Anna-Lena Kretz nebst ihrer Prinzessin Jennifer verabschiedet. Für Letztere war dies allerdings nicht das Ende ihrer Regentschaft, vielmehr schlüpfte sie anschließend – mit neuem Dirndl ausgestattet – in die Rolle der neuen Weinkönigin.

Auch Anna-Lisa Müller (r.) bekam ihre Krone. Foto: Pfeifer

"Es ist ein trauriger Moment, eine Abkrönung vorzunehmen", sagte Elkemann. Immerhin habe Kretz fast vier Jahre lang das Amt der Weinkönigin innegehabt, da es wegen der Pandemie keine Nachfolgerin gegeben habe. Kretz selbst betonte, sie haben während ihrer Amtszeit viele Menschen bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen kennengelernt und lieb gewonnen; ihre Amtszeit habe ihr gut gefallen. "Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören", fasste sie zusammen. Dennoch werde sie das Amt im Herzen behalten, da es mit vielen, schönen Erinnerungen verknüpft sei. Matthias Öhring, Vertriebsvorstand beim Winzer von Baden, dankte Kretz und wünschte der Nachfolgerin und den Prinzessinnen viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben.

Nach dem Umziehen marschierte das neue Team um Königin Jennifer ein, begleitet von den "Kerweborschden" aus Baiertal und musikalisch unterstützt vom Kurpfälzer Fanfarenzug und dem Kraichgau-Fanfarenzug aus Mühlhausen. Dieser machte Prinzessin Natascha seine Aufwartung, ist sie doch dort an der Trommel aktiv und betreut zudem die Jugend mit. Bei der Krönung war wohl auch eine gehörige Portion Aufregung mit im Spiel, denn Königin Jennifer vergaß im Trubel ihren Trinkspruch. Dies tat der Freude bei allen Beteiligten aber keinen Abbruch, Jennifer meinte schließlich, sie freue sich auf das neue Amt. Eine der Prinzessinnen sprang dann für sie in die Bresche: "Ein guter Wein zur rechten Zeit bringt Freude und Zufriedenheit – Prost", so Natascha Dorobek.

Die Krönung nahm Amtsvorgängerin Kretz vor, und später stellten sich die nun regierenden Hoheiten kurz selbst vor. Dann war Feiern angesagt und später wurde den Klängen von "KJ Dallaway and Friends" gelauscht, die für fetzige Unterhaltung sorgten und manche sogar zum Tanzen animierten.

Wer es ruhiger haben wollte, konnte dies im nahe gelegenen Weindorf tun. Dieses hatte bereits am Freitag seine Pforten geöffnet. Viele nutzten die Gelegenheit, sich mit Freunden und Bekannten bei einem guten Tropfen, der von insgesamt sechs Winzern angeboten wird, zu treffen. Das besteht auch heute von 17 bis 23 Uhr noch Gelegenheit. Am Freitag gab es neben Wein und leckeren Köstlichkeiten ebenfalls Musik, dargeboten von den "Art Donuts". Nach dem Auftritt zeigte sich dann das Wetter von seiner unangenehmen Seite, der Regen kam, und zwar heftig. "Das Team unseres Bauhofs hatte alle Hände voll zu tun", berichtet Elkemann vom nächtlichen Einsatz und lobte zugleich das Engagement. "Da musste kräftig zugepackt werden", so der OB, um den Park und die Wege wieder herzurichten.

Ein Karussell erfreute die kleinen Besucher. Foto: Pfeifer

Im Weindorf herrschte ausgelassene Stimmung, für die kleinen Besucher gibt es in diesem Jahr ein Kinderkarussell aufgestellt, das bisher fleißig genutzt wurde. An den Verkaufsständen konnte man sich zudem mit Essbarem versorgen.

Jetzt hoffen alle, dass sich Petrus weiterhin als freundlich erweist und das Wetter hält. "Es muss ja nicht unbedingt die Sonne scheinen, aber es sollte nicht regnen", so der Tenor der Verantwortlichen. Allerdings war am Samstag zu späterer Stunde ein Pulli oder eine Jacke angesagt.