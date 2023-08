Wiesloch. (hds) Die Vorbereitungen liefen bereits seit Tagen – jetzt ist angerichtet. Sechs Winzer werden sich an zwei verlängerten Wochenenden um die Gäste im Weindorf des Wieslocher Winzerfests kümmern. Es sind die Genossenschaft "Winzer von Baden", das Weingut Holfelder und Matthias Spies, allesamt aus der Weinstadt Wiesloch. Ergänzt wird dieses Trio von auswärts, und zwar vom Rauenberger Weingut Ihle, dem Weingut Bosch aus Kronau und dem Weingut Adrian Zimmer aus Odenheim.

Am heutigen Samstag, dem offiziellen Eröffnungstag mit der Krönung der Weinhoheiten, wird es im idyllisch gelegenen Weindorf am Rande des Gerbersruhparks sicherlich hoch hergehen. Die Auswahl der Tropfen reicht von Chardonnay, Gewürztraminer und verschiedenen Burgundersorten über Lemberger und Pinot Noir bis hin zu erfrischenden Secco-Sorten. "Wir sind gut gerüstet", so der einhellige Tenor der Winzerschaft, die nun auf die Gäste warten.

Bewusst wird auf große Gläser und Schorle verzichtet, der Weingenuss soll im Vordergrund stehen: Das haben die Gastgeber untereinander abgesprochen. Wer möchte, kann eine Flasche Wasser erwerben. Die Hütten selbst sind als Ensemble im Halbkreis im Gerbersruhpark angeordnet. Davor sind Sitzmöglichkeiten nebst einem Zelt zu finden und Stehtische sowie Fässer laden zum Verweilen und Plaudern ein.

Eine Flammkuchenhütte ist aufgebaut, in der auch Kleinigkeiten wie beispielsweise Fischbrötchen sowie nichtalkoholische Getränke angeboten werden. Nur ein paar Meter weiter, in der Nachbarschaft des Pavillons, ist der Lowinger-Stand aufgebaut.

Das Team der "Winzer von Baden" läuft am heutigen Samstag im wahrsten Sinne des Wortes zweigleisig. So schenkt man rund um die Krönungszeremonie Wein aus, um die Gäste für den späteren Besuch im Weindorf entsprechend einzustimmen. Bei der Genossenschaft gilt die Philosophie, Altes zu bewahren und Neues zu wagen. Im Mittelpunkt stehen dabei regionaltypische Weinsorten wie Riesling oder auch kräftige Burgunder. "Federführend ist eine junge Generation von Winzern und Kellermeistern, die auf Klasse statt Masse setzt und konsequent höchste Qualitätsstandards anlegt", ist das Credo.

Das Weingut Fritz Holfelder ist einer der wenigen privaten Weinproduzenten im Bereich Wiesloch und seit den 1980er Jahren aktiv. 1998 führte die Leidenschaft für guten Wein dann hin zum professionellen Betrieb. Die Weine, die Vater und "Grandseigneur" Fritz Holfelder zusammen mit seinen Söhnen Gerd und Thomas mit viel Engagement und Know-how erzeugt, sind längst nicht mehr nur Geheimtipps unter kundigen Weinliebhabern. "Was wir haben wollen, sind deutsche, authentische Weine aus der Kurpfalz": Auf 1,7 Hektar mit den bestens geeigneten Böden rund um Wiesloch wachsen die Reben, die Weine werden teilweise veredelt durch Barrique-Ausbau.

Matthias Spies ist Hobbywinzer. Der Wieslocher, der bei der Post arbeitet, bearbeitet Flächen in Nußloch, Heidelberg und Dossenheim. "Aufgrund der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten dort kann ich jeweils andere Rebsorten anbauen", erzählt er. Seit 2012 liefert er seine Trauben zur Weiterverarbeitung an die "Winzer von Baden". Er ist zum dritten Mal im Weindorf dabei. Weinbau betreibt er seit 1992, damals übernahm er einen Weinberg in Heidelberg.

Das Weingut Bosch in Kronau haben Nadine und Andreas Braunecker 2007 übernommen. Während die beiden es hauptberuflich betreiben, war es davor das Hobby-Weingut von Andreas Brauneckers Onkel Rudolf Bosch. Auf rund zehn Hektar stehen ihre Reben: "Unsere Weine sind das Spiegelbild unseres Schaffens", sagen die beiden. Man sei zwar in der ursprünglichen Handwerkskunst des Winzers verwurzelt, jedoch offen für Neuerungen.

Das Rauenberger Weingut Ihle wird seit rund 35 Jahren von dem Geschwister-Trio Sabine, Andreas und Michael bewirtschaftet. Neben Weinen haben sie auch diverse Obstbrände auf ihrer Karte. Sie bauen nicht nur an, sondern betreiben auch eine beliebte Besenwirtschaft, die sich vor allem in der sommerlichen Hochsaison regen Zuspruchs erfreut. Die Rauenberger sind sozusagen Stammgast auf dem Winzerfest in Wiesloch und man freut sich, aus dem großen Sortiment für jeden etwas anbieten zu können.

Das Kronauer Weingut von Adrian Zimmer ist seit 2015 selbstständig. Es sei die richtige Kombination aus Aromen wie Mut, Respekt und Lebensfreude, die die Arbeit im Weingut präge, so Zimmer : Mut zu Neuem, Respekt vor der Natur und Lebensfreude im Umgang mit Menschen und dem Wein. Verschiedene eigene Weine stehen auf der Winzerfest-Karte, darunter Seccos, Spätburgunder und Merlot.