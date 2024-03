Angelbachtal. (liwi) Nico und Anne Gmelin sind ausgebildete Winzer. Im Jahr 2009 gründeten sie ihr Weingut im Angelbachtal, das sie 2017 bauten und eine Vinothek daran anschlossen. Inzwischen ist das Gut auf acht Hektar im Kraichgau angewachsen.

Bis heute machen sie die Weinlese mit der Hand und verzichten auf Maschinen. Nicht der Ertrag, sondern die Qualität sei ihre oberste Priorität. Denn die Qualität der Trauben sei neben der Bearbeitung der Böden und der Selektionen die wichtigste Grundlage für einen guten Wein.

Zu dem Sortiment des Weinguts gehören Secco, Rotweine, darunter ein Merlot Barrique, Weißweine, Rosé und Sekt. Auch auf die Frage, woran ein Laie einen guten Wein erkennen könne, weiß Anne Gmelin einen Rat zu geben: "Ein Prädikatswein ist nicht immer besser, auch ein Landwein kann sehr gut sein. Vieles ist Geschmackssache, jeder sollte danach gehen, was ihm gefällt. Und wenn dabei dann auch noch regionale Weingüter unterstützt werden, umso besser."

Nico und Anna Gmelin freuen sich immer über Gäste, genießen selbst Rotweine, und die Natur, die sie bei der Arbeit in den Weinbergen stets um sich haben. Zu dem Weingut gehört auch die Besenwirtschaft "Zum Geißenpeter" in Angelbachtal mit einer kleinen Gästepension. Für die RNZ hat Nico Gmelin ausgesucht:

Burgunderbraten

Zutaten (für 4 Personen):

1 Kilogramm Rinderbug (falsche Lende)

1 Bund Suppengrün

2 Esslöffel Öl

etwas Tomatenmark

Salz

Pfeffer

1 Liter Rotwein (Spätburgunder)

Zubereitung

Das Fleisch abwaschen und trocken tupfen. Suppengrün waschen und klein schneiden. In einem Bräter mit Deckel Öl erhitzen, das Fleisch von allen Seiten anbraten, dann das Suppengrün dazugeben, weiter braten, das Fleisch wieder herausnehmen und zur Seite stellen. Tomatenmark in den Topf hinzufügen, mit dem Fond verrühren und mit Rotwein ablöschen. Das Fleisch anschließend mit Salz und Pfeffer würzen und in den Topf zurückgeben. Mit dem restlichen Rotwein aufgießen, den Bräter mit dem Deckel verschließen und etwa 2,5 Stunden schmoren lassen. In der Zwischenzeit den Teig für die Spätzle vorbereiten.

Spätzle

Zutaten (für 4 Personen):

400 Gramm Dinkelmehl

4 Eier

etwas Salz

200 Milliliter Mineralwasser

Zubereitung:

Aus dem Mehl, den Eiern, dem Mineralwasser und Salz einen festen Teig rühren. Abdecken und ruhen lassen. Etwa 30 Minuten, bevor der Braten fertig ist, einen großen Topf mit Salzwasser aufstellen, zum Kochen bringen und mit einer Spätzle-Presse den Teig portionsweise in das Wasser drücken. Sobald die Spätzle an die Oberfläche kommen, mit einem Schaumsieb abheben und in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser geben. Zu dem Braten passen Wintergemüse wie Rosenkohl oder ein Marktsalat mit Kräutern.

Dazu passende Weinempfehlung:

Spätburgunder-Cuvée Anne mit kräftig intensivem Geschmack, dunklen Noten von Süßkirsche und einem Hauch von Vanille und Pflaume.