Malsch. (liwi) Sie sind Winzer aus Leidenschaft, betreiben ein neun Hektar großes Anbaugebiet in Bio-Bewirtschaftung, und vermarkten vor Ort an die Gastronomie und Privatpersonen. Um aber in Zukunft nicht nur von den Erlösen der Weine abhängig zu sein, planten Alexander und Carina Becker, die schöne Lage um ihr Weingut in Malsch mit "Urlaub auf dem Winzerhof" zu ergänzen.

Unzählige Entwürfe seien entstanden, geeignete Baustoffe, Materialien gesichtet und die Inneneinrichtung beschlossen worden, bevor es schließlich richtig losgehen konnte.

Am Ende entstanden in den Weinbergen des Paares vier geschmackvoll eingerichtete Chalets mit Übernachtungsmöglichkeiten für Selbstversorger. "Das Ganze ist über einen längeren Zeitraum gewachsen und auch wenn es manchmal holprig war: wir haben uns von dem Ziel nicht abhalten lassen", betonen Alexander und Carina Becker. Zwei der Chalets haben die Malscher Winzer mit Sauna eingerichtet, zwei speziell für Familien.

Inzwischen kommen auch Urlauber aus dem Ausland und genießen eine bewusste Auszeit im Weingut und in der erholsamen Landschaft der Region. Privat stehe bei Beckers aber das Familienleben an erster Stelle. Jeden Tag treffe sich die ganze Familie zum Mittagessen am großen Tisch, erzählen die Beckers. Marliese Becker koche für alle; dieses Ritual sei ihnen heilig, denn dabei gebe es immer Gelegenheit, alles zu besprechen. Für die "Winterrezepte" war es Alexander Becker, der den Leserinnen und Lesern ein feines Nudelgerichte mitgeben wollte.

Pasta mit frischen Trüffeln

Zutaten (für 4 Personen):

500 Gramm frische Pasta

150 Gramm Butter

100 Gramm frisch geriebener Parmesan

100 Milliliter Sahne

50 Gramm schwarzer Trüffel

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Pasta in einem Topf in viel Salzwasser zum Kochen bringen. 2/3 des Trüffels fein zerkleinern. Die Butter zum Schmelzen bringen, auf niedrige Temperatur achten. Ist die Butter geschmolzen, wird die Sahne untergerührt. Bei mittlerer Hitze Parmesan dazugeben, verrühren, darauf achten, dass er nicht kocht und sanft schmeckt. Bevor die Pasta "al dente" ist, eine Kelle Nudelwasser in die Soße schütten und Trüffel dazugeben, die in der Soße ziehen sollen. Pasta abgießen, sofort mit der Soße vermischen, würzen und auf vorgewärmte Teller verteilen. Zur Krönung etwas Trüffel darüber hobeln.

Dazu passende Weinempfehlung:

Ein Chardonnay trocken mit kräftigem Zitronengelb im Glas, Noten von Weinbergpfirsich und Litschi und Aromen von Birne und Grapefruit.