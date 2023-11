Weinheim/Region. (web) Wer vor die Tür musste, hatte am späten Montagabend wenig Spaß. Je nach Höhenlage wehten einem Regen oder Schnee ins Gesicht. Für die Bewohner der Ortsteile Oberflockenbach und Ritschweier war es indes auch drinnen plötzlich stockdunkel. Denn gegen 22 Uhr fiel hier der Strom aus.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzten die Feuerwehrhäuser in Oberflockenbach und Ritschweier, um die Einwohner als Anlaufstelle für eventuell auftretende Notfälle unterstützen zu können. Zusätzlich stand ein Mannschaftswagen an der Bushaltestelle Steinklingener Straße zur Verfügung.

Doch die Finsternis währte nicht allzu lange. Die Feuerwehr meldete um 23.10 Uhr, dass der Strom schon wieder fließt. Die Ursache für den Stromausfall, der auch andere Odenwaldorte betraf, lag in Heiligkreuzsteinach.

Dort war ein Baum unter der Last des fallenden Schnees umgestürzt und hatte das Mittelspannungsnetz in Mitleidenschaft gezogen. Dies teilte die Polizei in einer Meldung mit. Zwar scheinen Ritschweier und Heiligkreuzsteinach ein gutes Stück weit voneinander entfernt zu sein, jedenfalls aus dem Blickwinkel von Autofahrern betrachtet.

Doch andere Wege über die Wipfel des Vorderen Odenwalds sind manchmal sehr viel direkter, als man gemeinhin denkt. Die Feuerwehr hält sich in Fällen wie diesen bereit. Sie weist aber ausdrücklich darauf hin, dass man den Notruf der Polizei (110) oder der Feuerwehr (112) nur im Notfall kontaktieren soll. Stromausfall an sich ist noch kein Notfall.

Wenn die Heizung ausfällt, kann man sich vorerst mit Kleidung und Decken warmhalten. Beim Entzünden von Kerzen besteht Brandgefahr. Sollten vor dem Ausfall elektrische Geräte in Betrieb gewesen sein, solle man diese deaktivieren. Sonst kann eine Überlastung des Netzes eintreten, wenn der Strom wieder fließt.