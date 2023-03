Neckargemünd/Schönau/Heidelberg. (cm) "Windräder zwischen Schönau und Heidelberg?" titelte die RNZ vor Kurzem und berichtete über die Pläne des Landes Baden-Württemberg für einen Windpark auf eigenen Staatswaldflächen. Vielleicht hätte es aber heißen müssen "Windräder zwischen Schönau, Heidelberg und Neckargemünd?". Zwar endet der Staatswald an der Gemarkungsgrenze zu Neckargemünd, wo der Wald der Stadt am Neckar gehört. Aber reichlich Wind gibt es auf dem dortigen Teil des Lammerskopfes trotzdem. Und so könnte auch die Stadt Neckargemünd ins Spiel kommen. Der Gemeinderat wird sich in einer extra anberaumten Sondersitzung am morgigen Dienstag, 7. März, ab 18 Uhr im Rathaus mit nur diesem Thema befassen.

"Selbstverständlich bestehen in der Stadt Neckargemünd im Rahmen des Klimaschutzes Überlegungen zu allen Feldern, wie wir aktiv an der Energiewende teilnehmen können und müssen", betont Stadtsprecherin Nadine Thiele. "Neben dem Ausbau von Photovoltaik-Anlagen und der für dieses Jahr durchzuführenden kommunalen Wärmeplanung spielt dabei auch das Thema Windkraft eine Rolle."

Entscheidung bei Sondersitzung

Wenn auf dem Lammerskopf Windenergieanlagen ohne Zustimmung der Kommunen ohnehin entstehen, stelle sich die Frage, ob die Stadt Neckargemünd ihre gemeindeeigene Fläche ebenfalls "einbringen" könne. "Einzeln betrachtet ist die Fläche der Stadt Neckargemünd zu klein und damit für eine Windkraftanlage wahrscheinlich unwirtschaftlich", so Thiele. Die Entscheidung über eine Beteiligung der Stadt Neckargemünd treffe letztlich der Gemeinderat.

"Wir wollen in dieser Sitzung die Gesamtsituation erörtern und beraten", erklärt Bürgermeister Frank Volk. Ziel sei ein Beschluss, wie sich die Stadt in dieser Frage positioniert. Es müsse geklärt werden, ob und wie sich die Stadt an dem Vorhaben beteiligen will oder ob man sich sogar dagegen aussprechen möchte. Auch gehe es um die Frage, wie man die Pläne von Energiegenossenschaften beurteilt. Ob "Forst BW" als Eigentümer des Staatswaldes bereits auf die Stadt zugekommen ist mit dem Ziel einer gemeinsamen Ausschreibung der Landes- und Stadtflächen, ließ Volk auf Nachfrage offen. "Wir wollen mit unseren Nachbarkommunen möglichst mit einer Sprache sprechen", betont er. "Denn das Vorhaben an den Gemarkungsgrenzen betrifft uns alle." Ziel sei eine "enge Abstimmung". Er selbst gehe "ergebnisoffen" in die Gespräche, so Volk.

"Wichtig ist", unterstreicht Volk, "dass die Bürgerinnen und Bürger der Kommunen in ...