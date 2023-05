Heiligkreuzsteinach/Schönau/Wilhelmsfeld. (fhs) Die wesentlichen Standpunkte des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Schönau in Sachen Windenergie haben jetzt dessen Vorsitzende, der Geschäftsführer sowie Bürgermeister aus den Mitgliedsgemeinden bekräftigt: Bedrohung geschützten Fauna-Flora-Habitat-Gebiets (FFH) und des Naherholungsraums im Großraum Heidelberg, ungleiches Verhältnis Naturschaden/Windertragsnutzen und "Umzingelt Werden". Anlass waren Äußerungen des Umweltstaatssekretärs Andre Baumann (Grüne) und des Forst-BW-Vorstandsvorsitzenden Max Reger auf einer Veranstaltung in Mannheim mit Kommunalpolitikern, darunter Bürgermeister der Region sowie Landrat Stefan Dallinger. Zudem steht am Montag in Schönau eine weitere Infoveranstaltung zum Thema "Windenergie im Wald" an.

"Im Bewusstsein unserer Bevölkerung ist der Wert von FFH-Flächen im Wald ein besonders hohes Gut", betont Schönaus Bürgermeister Matthias Frick. Zusammen mit GVV-Vorsitzender, der Heiligkreuzsteinacher Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl, GVV-Geschäftsführer Werner Fischer und Wilhelmsfelds Bürgermeister Tobias Dangel wiederholt Frick die Aussage, dass man beileibe nicht gegen Windkraft sei. Aber die Pläne für die Forst-BW-Flächen auf dem Lammerskopf auf Schönauer Gemarkung gefährdeten bislang gesicherte Schutzgüter. Im Steinachtal mache sich der Eindruck breit, dass es dem Land auch trotz des Lockerns der Vergabeauswahlkriterien zugunsten kleinerer Anbieter – wie etwa des Konsortiums unter Führung der Heidelberger Stadtwerke – vorrangig nur darum gehe, so viel Pachtertrag wie möglich zu erzielen.

Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen in diesem Naherholungsraum werden hintangestellt. Ein Gebiet, das nicht nur die Bürger vor Ort, sondern auch viele Menschen aus Heidelberg und Umgebung nutzten und benötigten. Ebenso wenig berücksichtige man Äußerungen des BUND und des Nabu, die sich gegen diesen Windpark aussprachen. Nach wie vor erstaunt die GVV-Verantwortlichen, dass seitens des Landes keinerlei Bürgerinformation erfolge. Zum ersten Windkraft-Infoabend mit dem Referenten Dieter Teufel vergangene Woche in Heiligkreuzsteinach hatte der GVV Forst-BW denn auch gar nicht erst um eine Teilnahme angefragt, bestätigte Bürgermeister Frick eine Aussage der Forst-BW-Sprecherin Lisa Denzinger, die dies auf RNZ-Anfrage berichtete. Ihren Worten zufolge werden aber zu gegebener Zeit die noch auszuwählenden Projektierer über die konkreten Windkraftpläne informieren.

Vor Ort laden am Montag, 15. Mai, ab 19 Uhr Schönaus Gemeinderatsfraktionen CDU, FW und SPD ein zum Abend "Windkraft im Wald: Fluch oder Segen?" in die Stadthalle. Mitveranstalter ist der Verein Lebenswerter Odenwald Heiligkreuzsteinach, nicht aber der Gemeindeverwaltungsverband, der einen ersten Abend bereits ausgerichtet hatte.