Wilhelmsfeld. (pau) Es widerstrebte ihr nach eigenen Angaben, doch aufgrund der rechtlichen Grundlage blieb Gemeinderätin Barbara Türk von der Grünen Initiative Wilhelmsfeld (GIW) nichts anderes übrig: Sie stimmte für die Bauvoranfrage "Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage und Neubau von drei Doppelhäusern". In der jüngsten Gemeinderatssitzung machten die Mitglieder so einvernehmlich den Weg zur Überplanung des Schriesheimer Hofs frei.

Türks Fraktionskollege Rainer Stüwe enthielt sich allerdings der Abstimmung – weil er das Gebäude gerne unter Denkmalschutz stellen würde und die entsprechende Behörde bereits informiert hatte. Auch sonst appellierte man seitens der GIW, das alte Gemäuer in alle neuen Überlegungen mit einzubeziehen. "Man kann auch gut historische Fassaden in Neubauten integrieren", erklärte Türk.

Aus städtebaulicher Sicht gab es hier keine Bedenken. Auch der Zufahrt zur Tiefgarage von der Schriesheimer Straße aus und jener zu den Stellplätzen von der Altenbacher Straße kommend, konnte oder musste zugestimmt werden. Dass manch einer hier in der Zukunft Unfälle befürchtet, stand erst mal nicht zur Diskussion. "Wie letztendlich gebaut wird, steht auf einem anderen Zettel. Darum geht es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht", rief Michael Gärtner (BGW) in Erinnerung.

Mit der Freigabe des Bauantrags kamen die Räte der Empfehlung der Verwaltung nach. Bürgermeister Tobias Dangel erinnerte daran, dass es im Bereich der geplanten Wohnhausbebauung Baulasten gebe, über deren Notwendigkeit letztendlich das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises entscheiden müsse. Man habe die Architekten entsprechend informiert.

Auch der Anschluss an die Wasserversorgung und Entwässerung müsse im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens geklärt werden. Wie Dangel erklärte, gebe es Befürchtungen, der Kanal könnte hier überlastet werden. "Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, mit Zisternen mit Rückhaltefunktion zu arbeiten und einen Boden vorzusehen, der Regenwasser aufnehmen kann."

Nach aktueller Planung, so der Rathauschef, solle der Schriesheimer Hof abgerissen werden. Und dies tue laut Rainer Stüwe besonders weh: Denn das Gebäude wurde in den 1720er Jahren errichtet und 1795 erstmals als Gasthaus erwähnt. Es sei damit das älteste Gebäude Wilhelmsfelds, älter also als das Backhaus.

Auch wenn man es von außen nicht sehen würde, ...