Von Thomas Seiler

Wilhelmsfeld. Wolfgang Bürgam und Volker Zeilein strahlten als "Macher" des zweitägigen Adventszaubers im Luftkurort über das gesamte Gesicht. Unterstützt durch die Veranstalter – die Bücherei, der Eine-Welt-Laden, der im "Alten Waschhaus" seinen Sitz hat, und die evangelische Kirchengemeinde – sorgten sie dafür, dass die Besucher zwei Tage lang mit allen Sinnen der magischen Wirkung des ersten Advents unterlagen.

Rund um das evangelische Gotteshaus bereiteten Vereine, Vereinigungen, Organisationen und Einzelpersonen ihren Mitmenschen adventliche Freude. 26 Aussteller fanden sich in weihnachtlich geschmückten Hütten und Buden sowie im Gemeindesaal. "Dieser Weihnachtsevent besitzt nicht nur Tradition, sondern auch Ausstrahlungskraft", schwärmte Volker Zeilein gegenüber der RNZ.

Bücher gab es beim „Adventszauber“ ebenso zu erwerben wie weihnachtliche Postkarten, Glühwein und noch vieles mehr. Foto: Alex

Er meinte damit weniger die "Glühweinmeile" oder die vielen kulinarischen Verköstigungen, sondern das Angebot insgesamt und das weitgefächerte Rahmenprogramm. "Die Anfänge liegen schon einige Zeit zurück", erinnerte sich der 69-jährige Wolfgang Bürgam an die ersten Male auf den Parkplätzen vor dem Rathaus und der katholischen Kirche. Ab 2010 nahm er das Event selbst in die Hand und konnte neben Zeilein auch die weiteren Veranstalter hinzugewinnen, die "sich gegenseitig und vor allem harmonisch ergänzen", erklärte er.

In der Tat: Schon zum Auftakt herrschte eine "tolle Atmosphäre", so Zeilein in seiner Begrüßung, die "bei Winterwetter" wieder zum Flanieren einlud. Dies hob auch Bürgermeister Tobias Dangel hervor, als er auf die vielen "Ehrenamtlichen", welche mit "Spaß an der Freude ans Werk gehen und ein tolles Team bilden", zu sprechen kam. Er lobte deren "beeindruckende Leistung" genauso wie den Markt an sich, der für ihn zu den "schönsten und familiärsten Märkten in der Region zählt".

Er freute sich darauf, zwischen den "kleinen, aber feinen Buden viele intensive Gespräche führen zu können". Das ließ sich natürlich neben der adventlichen Stimmung, die Pfarrerin Irina Ebner bei einer Andacht mit Trompeteneinsätzen verbreitete und die der Singkreis weiterführte, mit einem Becher Glühwein in der Hand am besten bewerkstelligen. "Der Familiengottesdienst am Sonntagmorgen und der Auftritt des Kindergartens ,Eulennest’ sorgten für weitere Höhepunkte", meinte Zeilein.

Zusätzlich überzeugten dafür zum Ausklang die Mitglieder des evangelischen Posaunenchors, wobei hier Obmann Jürgen Oelschläger und Dirigent Jun Won Lee ihr Auge darauf setzten, kräftig Luft für die Blechinstrumente zu sammeln und damit auf den von den heimischen Kindern heiß ersehnten Nikolaus einzustimmen.

Hier schlüpfte wiederum Frank Rohloff begleitet von den zwei kleinen Engelchen Adile und Johanna in das prächtige Gewand und las auch den Unartigsten an diesem Tag überhaupt nicht die Leviten. Möglicherweise hatten sie noch die eindringlichen Worte der Pfarrerin während der besinnlichen Eröffnung am Samstag in den Ohren, als sie von Gottes Güte sprach.

"Viele gesponserte Päckchen stehen für den Nachwuchs bereit", erklärte Dörsam. Zudem "wird als Neuerung der schönste Stand prämiert", sagte er weiter. Er verwies hier auf die Kriterien, die vom "Gesamteindruck über die Dekoration bis hin zur Beleuchtung, Freundlichkeit und Nachhaltigkeit" reichen und von ihm in Zusammenarbeit mit der Pfarrerin und dem Rathauschef bewertet würden. Deshalb herrschte gerade beim Auftritt der Juroren noch höhere Anspannung im Inneren der Buden und Stände.