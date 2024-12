Von Felix Hüll

Wilhelmsfeld. "Viele schimpfen nur, aber keiner tut was. Wir wollten was tun." So beschreibt Thomas Löser die Ausgangslage, warum in der guten Stube der Familie Gärtner die Idee entstand, die seit eineinhalb Jahren sichtbare Folgen hat. Das jüngste Ansichtsobjekt ist das aktuelle Aussehen des Rathausbrunnens an der Johann-Wilhelm-Straße.

"Das war so