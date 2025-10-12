Sonntag, 12. Oktober 2025

zurück
Plus Wilhelmsfeld

Was ein kurzer Sommeraufenthalt José Rizals auslöste

Bekannt als "Noli-Village": Der philippinische Freiheitshelden war hier zu Gast. Es gibt Überlegungen zu einem eigenen Rizal-Museum.

12.10.2025 UPDATE: 12.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 27 Sekunden
Rizal  ist im Luftkurort allerdings erst ab den 1960er Jahren etwa durch die Gedenktafel zur bekannten Größe geworden. Foto: Archiv

Von Felix Hüll

Wilhelmsfeld. Die enge Verbindung zwischen José Rizal und Wilhelmsfeld währt gerade mal etwas über 60 Jahre. Das ist ein bemerkenswerter Unterschied, war Rizal doch vor 139 Jahren selbst im Luftkurort anwesend. Der philippinische Freiheitskämpfer, Schriftsteller, Arzt und einstmalige Heidelberger Student hatte 1886 im Pfarrhaus gewohnt und hier auch sein

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Felix Hüll
Stellvertretender Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.