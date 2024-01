Wilhelmsfeld. (luw) Rund ein Dutzend Häuser sind am Samstagabend von einem Wasserrohrbruch betroffen gewesen, erklärte Bürgermeister Tobias Dangel auf Anfrage der RNZ.

Der Schaden sei an der Einfahrt zur Tankstelle in der Altenbacher Straße aufgetreten, berichtete er. In der Folge war die Feuerwehr im betroffenen Gebiet unterwegs und wies die Anwohner darauf hin, dass deren Wasserversorgung unterbrochen wurde.

Die Ursache des Rohrbruchs sei nicht bekannt, sagte Dangel am Sonntagnachmittag: "Aber wir haben ein sehr altes Leitungsnetz, da kommt es immer wieder mal zu Lochfraß."

Kurz nach Auftreten des Rohrbruchs sei noch unklar gewesen, wie schnell dieser zu reparieren sei und wie viele Häuser deshalb von der Versorgung abgeschnitten werden mussten. "Sie können heute Abend bis 22 Uhr und morgen ab 7 Uhr in der Odenwaldhalle Wasser holen oder duschen", bot die Feuerwehr am Samstag im Sozialen Netzwerk Facebook an.

Doch letztlich war das nicht notwendig: Im Laufe des Samstagabends stellte sich heraus, dass lediglich das Haus von der Wasserversorgung abgeschnitten werden musste, dessen Leitung gebrochen war. "Alle anderen hatten schon am Samstagabend wieder Wasser", so Dangel.

Ort des Geschehens

Eine Fachfirma habe das betroffene Rohr dann am Sonntagabend repariert. Seither sei auch die Wasserversorgung für jenes letzte Haus wiederhergestellt. Nun gelte es in den nächsten Tagen nur noch, eine infolge des Rohrbruchs aufgetretene Absenkung in der Tankstellen-Einfahrt im Auge zu behalten, sagte Dangel.