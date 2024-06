Wilhelmsfeld. (bmi) Feuerwehr und Rettungsdienst, Drehleiter und Rettungshubschrauber sind bei einem medizinischen Notfall am Montag gegen 20 Uhr in Wilhelmsfeld im Einsatz gewesen. Auf dem Teltschikturm knapp unterhalb des Aussichtsplateaus in rund 35 Meter Höhe war eine bewusstlose Person aufgefunden worden. Am Ende einer aufwendigen Rettung mitten im Wald wurde die Person vom Notarzt betreut per Helikopter in eine umliegende Klinik gebracht.

Der Zufall spielte bei dem Einsatz im Luftkurort eine große Rolle und hat womöglich ein Menschenleben gerettet: Denn Mitglieder der Wilhelmsfelder Feuerwehr trainierten gerade am 36 Meter hohen Wahrzeichen ihres Ortes für den Ende Juni stattfindenden "Firefighter Stairrun" am Teltschikturm.

Kurz vor Erreichen der Aussichtsplattform – wie bei dem Wettlauf in voller Montur samt rund 15 Kilogramm schwerem Atemschutzgerät – trafen sie dabei auf die bewusstlose Person, berichtete Feuerwehrkommandant Denis Bertich auf Nachfrage der RNZ.

Die Kameraden betreuten die Person und verständigten sofort den Notarzt. Dieser landete auf der Wiese an der Landesstraße L536 am Ortsausgang Schriesheim und wurde von der Feuerwehr zum Teltschikturm begleitet.

Vor Ort gestalteten sich dann die Rettung und der Transport der in Not geratenen Person als schwierig. Hierfür wurde die Drehleiter der Schriesheimer Wehr hinzugerufen. Ihr Rettungskorb reicht bis zum neunten von zwölf "Stockwerken". Bis auf diese Ebene hinunter wussten sich die Einsatzkräfte mit Manneskraft und einer Schleifkorbtrage für eine möglichst schonende Rettung zu helfen.

Insgesamt dauerte der Einsatz etwa anderthalb Stunden. Rund 20 Kräfte der Feuerwehren Wilhelmsfeld und Schriesheim waren mit fünf Fahrzeugen involviert.