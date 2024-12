Wilhelmsfeld. (fhs) "15 Minuten waren dafür vorgesehen. Alle Sirenen liefen ab 11 Uhr zwei, drei Minuten. Dann war Pause, und nach zehn Minuten kam bei allen der Entwarn-Ton", berichtete zufrieden Bürgermeister Tobias Dangel nach dem Sirenentest vom Samstagvormittag.

In Wilhelmsfeld hatte beim bundesweiten Warntag Mitte September lediglich die Anlage auf dem Haus in der Wilhelmstraße 26 angeschlagen. Es stellte sich heraus, dass bei der Sirene auf dem Rathaus, Johann-Wilhelm-Straße 61, eine Platine defekt und beim Pflegeheim Erlbrunner Höhe im Panoramaweg 12 ein Kabel kaputt war. Sie wurden ausgetauscht.

Als zweiter Testtermin war nun der vergangene Samstag, 11 Uhr, angesetzt worden. "Alles ging tadellos", so Dangel. Er vermutet beim Rathaus möglicherweise einen Blitzeinschlag als Schadensursache. Beim defekten Kabel sei die Ausfallursache unbekannt geblieben. Der plötzliche Sirenenalarm am Samstag habe zu keiner wahrnehmbaren Verunsicherung bei Bürgern geführt; dafür sei im Vorfeld ja auch mehrfach auf die neuerliche Sirenenprobe hingewiesen worden, so Dangel.