Wiesloch. (bms) Das Haus wirkt architektonisch gefällig, scheint mit Bedacht, aber funktionell gebaut und passt in dieses Stadtgebiet: Am Freitag war offizielle Eröffnung des neuen Wohnangebotes der "Lebenshilfe" in den Breitwiesen. Wohnen im Wohngebiet ist das Motto, Platz gibt es für 30 neue Quartiersbewohner. Über Jahre dauerte die Bauphase, insgesamt liegen die Investitionen laut

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote