Von Sarah Eiselt

Wiesloch. Wie soll der "Stadtwingert" aussehen? Welche Kräuter sollen gepflanzt werden? Und wie läuft das Projekt überhaupt ab? Wieslochs "Stadtwingert", gegenüber des Gerbersruhparks, wird zum internationalen Kräutergarten umgestaltet. Auf Einladung konnten sich Interessierte am Workshop-Abend austauschen: Gesprochen wurde über den allgemeinen Projektablauf, die Auswahl der Kräuter, sowie über die Anlage und den zukünftigen Umgang mit dem neuen Stadtgarten.

Der Internationale Kräutergarten ist ein Demokratie-Mitmach-Projekt vom Wieslocher Bündnis für Demokratie und Toleranz und wird Ende 2023 in der Wieslocher Stadt entstehen. "Es ist nicht nur ein Kräutergarten, es ist ein Symbol dafür, wie sich die Gesellschaft zusammensetzt", so Gabriela Lachenauer, Initiatorin.

Sie stellte am Workshop-Abend gemeinsam mit Biologe Richard Bleil das Projekt und die nächsten Schritte vor - sichtlich überrascht von so vielen Beteiligungswilligen. Der Kick-off-Abend diente der Ideenfindung, einer Sammlung von Gestaltungswünschen, genauere Pläne werden nun erstellt.

Einen Beitrag leisten für die Gesellschaft, arbeiten wie in einem eigenen Garten oder Kleingarten, Neues lernen, oder einfach dabei sein: Beweggründe für ihr Erscheinen hatten die Freiwilligen viele. Inspiriert wurde Gabriela Lachenauer vom Nachbarland Frankreich. Dort sei dieses Prinzip, angelehnt an ähnliche Projekte wie die "essbare Stadt" oder "urban garden", verbreiteter. Ihr gefällt es, durch schöne, duftende Parks zu laufen, das wünsche sie sich für jede Stadt.

Bei der Fläche handelt es sich um etwa 400 bis 500 Quadratmeter. Der Hang des "Stadtwingerts" werde generell terrassenförmig angelegt. Das steht fest. Zudem wird es zwei Zisternen geben, die das Wasser auffangen. Diese befinden sich zum einen in der Gerbersruhstraße und zum anderen in den kleinen, schmalen Wegen und Pfaden zwischen den einzelnen Pflanzen. Gießen werde mit einem Schlauch ermöglicht, so müsse keiner mit einer Gießkanne auf- und ablaufen.

Um beim Grundgedanken "Upcycling", der Wiederverwertung oder Nachnutzung von bereits vorhandenem Material, anzuknüpfen, wolle man vorhandenen Sandstein weiterverwenden. So wurde neben einer kleinen Sitzgruppe, auch eine Art Randbegrenzung des Parks thematisiert, etwa mittels Zaun oder kleinerer Büsche. Auch um zu verhindern, dass frei laufende Hunde ...