Wiesloch/Walldorf. (slt) Den Radverkehr zählen und damit das Radverkehrsaufkommen erfassen: Ab kommenden Montag, 19. Februar, finden die ersten Messungen am Bahnhof Wiesloch-Walldorf statt.

Die Vorgehensweise: Beide Städte setzen im Zuge des Mobilitätspakts und damit auch im Rahmen des Projekts "Smart Region" der Metropolregion Rhein-Neckar gemeinsam ein innovatives Instrument zur Erfassung des Radverkehrs ein: So werden Zählschläuche, sogenannte "EcoTubes" der Firma EcoCounter, installiert. Diese messen dann an diesem Standort eine Woche lang den Radverkehr.

Die zwei parallel laufenden Zählschläuche messen sowohl das Fahrtaufkommen als auch die Fahrtrichtung. Im Anschluss daran finden an verschiedenen, bereits definierten Stellen bis Ende April in beiden Städten weitere Zählungen statt.

Das Ziel dieser Maßnahme ist es, digitale Mobilitätsdaten zum Radverkehr zu generieren und die Ergebnisse der SimRa-Aktion (Kurzform für "Sicherheit im Radverkehr") zu validieren, wie die Wieslocher Stadtverwaltung mitteilt. Diese Daten werden anschließend von der Metropolregion im Rahmen der digitalen Infrastrukturen aufbereitet und im Metropol-Atlas zur Verfügung gestellt.

Durch die Nutzung moderner Zähltechnologie wollen die Städte ein genaueres Bild vom Radverkehr in ihren Städten erhalten. Darüber hinaus sollen die gewonnenen Erkenntnisse aus diesen Zählungen helfen, die Infrastruktur für Radfahrerinnen und Radfahrer gezielt zu verbessern und damit die Attraktivität des Radverkehrs zu steigern.

Für weitere Informationen, Anregungen und Rückfragen zum allgemeinen Projekt stehen Marius Jörres von der Firma MRN GmbH per E-Mail an marius.joerres@m-r-n.com sowie Viktoria Müller für die Stadt Walldorf und Franziska Ornau für die Stadt Wiesloch per E-Mail an radverkehr@walldorf.de und radverkehr@wiesloch.de für die Bevölkerung zur Verfügung.