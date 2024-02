Wiesloch/Walldorf. (of) Das Musik-Festival "Swingin Wiwa" geht in die nächste Runde. In der Zeit vom 15. März bis zum 5. Mai sollen Edgar Berlinghof zufolge bei der 19. Auflage nicht weniger als 34 Live-Musik-Acts in den Gemeinden Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot, Dielheim und Baiertal auftreten.

Dass die Veranstaltungsreihe nach Corona im Vorjahr wieder aufgenommen werden konnte, hatte für Freude gesorgt. Auch in diesem Jahr hofft man, die richtige Mischung gefunden zu haben mit einem Programm aus den Bereichen Rock, Pop, Blues, Jazz, Salsa, Reggae, Soul und Singer/Songwriter, teilweise sogar bei freiem Eintritt. Den Startschuss markiert am Freitag, 15. März, um 21 Uhr im Billardclub St. Leon die Formation "Kist". Den Abschluss machen am Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr im Dielheimer Rathaus-Innenhof wie schon im Vorjahr die "Gipsy Dukes".

Für die dazwischenliegende Zeit versprach Berlinghof viel Musik und hob dabei zwei besondere Veranstaltungen hervor, die im Palatin Wiesloch stattfinden sollen. Am Samstag, 16. März, will dort die weithin bekannte "Zap-Gang" ihr 33-jähriges Bühnenjubiläum feiern; bei der "Acoustic-Rock-Night" am Sonntag, 7. April, werden gleich zwölf hochkarätige Musiker erwartet.

Neben bekannten Namen wie Wolli Sing (17. März, Winzergenossenschaft Wiesloch), Tara & Sten (22. März, Frauenweiler, Am Bottloch), der Olli-Roth-Band (19. April, Marktstube Walldorf) oder "Cheap Purple" (26. April, Sonnendruck, Frauenweiler) sollen auch beispielsweise "As Far As Low" (27. April, Ninas Lifestyle & Coffee in Walldorf) oder die "Love Birds" (14. April, evangelische Kirche in Baiertal) Kostproben ihres Könnens geben.

Nicht fehlen im Konzertreigen wollen "Delta Rock" mit den Perlen der Rockgeschichte (13. April, Kulturhalle Dielheim) oder "KJ Dallaway and Friends" (30. April, Mint Dine & Bar im Aqwa-Park Walldorf). Frontmann Kirt Dallaway trug bei der Festivalvorstellung im ZAP-Center gar den Song "Morning has broken" vor.

Auch die Bürgermeister und Schirmherren der teilnehmenden Kommunen hoffen, dass es zum Frühlingsanfang nicht nur Musikfans in die teilnehmenden Gemeinden zieht, sondern "alle Menschen, die sich in lockerer, angenehmer Atmosphäre treffen wollen." Wieslochs OB Dirk Elkemann sagte dazu: "Diese tolle, immer größer werdende Konzertreihe steht für Qualität und bietet eine wunderbare Mischung für jeden Geschmack."

Matthias Renschler, Bürgermeister Walldorfs, sprach von einem "wichtigen, kulturellen Event." Auch Thomas Glasbrenner, Bürgermeister Dielheims, dankte den auftretenden Künstlern und Alexander Eger aus St. Leon-Rot freute sich über die zahlreichen Veranstaltungen in seiner Gemeinde. Optimistisch gaben sich auch die Organisatoren: "Wir möchten auch in schwierigen Zeiten das Leben feiern und Normalität zurückbringen", hieß es.

Info: Das vollständige Programm gibt es unter www.swingin-wiwa.de. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. Walldorf: Bücher Dörner, 06227/1831. Wiesloch: Bücherei Dörner, 06222/920911. St. Leon-Rot: Ulli’s Lädl, 06227/8397173. Dielheim: Deutsche Post Filiale, 06222/773611 und im Bürgerbüro des Rathauses, 06222/78136.